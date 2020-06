‘Durante la cuarentena, cada tres días asesinan a un líder’: MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que, con corte al 31 de mayo, se han registrado 183 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en 90 municipios, distribuidos en 26 departamentos.

Según el informe, los líderes sociales han sido los más afectados, representan un 54,6 % de los hechos, 100 en total; los líderes políticos registran 56 hechos (30,6 %) de los cuales 40 han sido amenazas; y 27 hechos violentos (14,8 %) fueron contra líderes comunales.



En lo corrido de este año han sido asesinados 61 líderes políticos, sociales y comunales, 10 líderes políticos asesinados (16,4 %), 37 líderes sociales (61 %), 14 líderes comunales (23 %).



Desde el 25 de marzo, día en que el Gobierno Nacional decretó la medida de aislamiento preventivo obligatorio, hasta el 31 de mayo, han sido asesinados 11 líderes sociales, 7 líderes comunales y 3 líderes políticos lo que representa un 34,4 % de los 61 asesinados en lo que va en 2020).



En 2020 se han presentado 27 hechos de violencia contra líderes comunales: 14 asesinatos, 1 atentado, 2 secuestros, una desaparición y 9 amenazas. En el mismo periodo de 2019 se registraron 24 hechos: 3 amenazas, 3 atentados y 10 asesinatos; es decir que hubo un aumento del 13 % respecto al año pasado. Mayo es el mes en el que más líderes comunales han sido atacados, con 5 asesinatos; Antioquia, el departamento con mayor número de líderes comunales victimizados.



Alejandra Barrios, Directora de la MOE insta a las autoridades para que se tomen “medidas de prevención de la violencia y se continúen con las medidas de protección de los líderes políticos, sociales y comunales, teniendo en cuenta que el confinamiento ha representado mayores riesgos para estos”. Igualmente, Barrios reitera que “la importancia de que los gobiernos departamentales y municipales se apropien de la formulación y ejecución de programas dirigidos hacia la prevención y protección de los líderes y se destinen los recursos necesarios”.



De acuerdo con la MOE, en lo corrido del año, enero ha sido el mes más violento con 19 asesinatos, frente a 11 que ocurrieron en mayo pasado, lo que representa una disminución del 42 %. Sin embargo, la MOE enfatiza en que los riesgos para los líderes continúan y pueden aumentar en medio del confinamiento obligatorio, ya que en medio de esta situación los líderes quedan expuestos frente a quienes quieran atacarlos.



Hasta el momento, hay gran preocupación porque los registros de asesinatos no muestran un descenso constante y, por el contrario, el número de asesinatos por mes se ha estabilizado en un promedio de 10,3 asesinatos por mes, lo que quiere decir que en los últimos tres meses han asesinado a un líder cada 3 días.



Finalmente, la MOE hace un llamado insistente a las autoridades sobre la necesidad de que las medidas de prevención y protección “tengan en cuenta las particularidades regionales y locales, puesto que, los factores generadores de violencia política son diversos, así como la manera en la que estos hechos se presentan”.



De la misma manera, alertaron sobre los departamentos del Cauca, Putumayo, Antioquia, Arauca, Bolívar, Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander; son los que en este año han presentado hechos de violencia contra líderes, acciones y presencia armada de grupos al margen de la ley.



