‘Si Eln suspende crímenes, Gobierno está listo para proceder’: Duque

El presidente Iván Duque reiteró este viernes una vez más que está dispuesto a darle una oportunidad al proceso de paz con el Eln, eso sí, siempre y cuando esa guerrilla suspenda sus actividades criminales, lo que implica en la práctica no solo un cese del fuego unilateral de parte de la insurgencia, sino también la liberación de todos los secuestrados.

Hace un mes, el día de su posesión, Duque dijo que se iba a tomar 30 días para evaluar el futuro de esas negociaciones que iniciaron bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.



Ese plazo, a juicio del Gobierno, se vencía este viernes, a medianoche, con lo cual la continuidad o no de la mesa de diálogo con el Eln se sabría finalmente este sábado.



El presidente Duque, desde Mompox, Bolívar, donde se realizó la cumbre de gobernadores con la Federación Nacional de Departamentos, señaló que estaba a la espera de que se diera la liberación de los secuestrados por parte del Eln, también dentro del plazo de 30 días que fijó, con el fin de tomar una decisión. Las liberaciones no se habían dado hasta la noche de este viernes.

Duque enfatizó en que “se necesita la suspensión de todas las actividades criminales, empezando por la liberación de los secuestrados”, para seguir con la mesa de diálogo de La Habana, donde la delegación negociadora del Eln y su jefe máximo, ‘Gabino’, esperan la decisión del presidente.



“Si esos hechos de buena fe ocurren, se libera a los secuestrados y hay una suspensión de actividades criminales, el Gobierno está listo para proceder. Lo que no podemos hacer es seguir validando la violencia como un mecanismo de acceso a la palabra del Estado”, resaltó Duque, y agregó que su gobierno tiene la voluntad de “avanzar hacia la desmovilización, desarme y reinserción del Eln”.



Si bien en la lista que tiene el Gobierno de privados de la libertad a manos del Eln quedarían unas 13 personas, esa guerrilla solo había manifestado su intención de liberar a 6 plagiados en Chocó. Se esperaba que su liberación sucediera este viernes, como ratificación de la voluntad de la guerrilla de seguir en la mesa, hecho indicativo que se sumaría a la liberación, hecha esta semana, de tres secuestrados que tenía la guerrilla en Arauca.



El comandante del Eln en Chocó, ‘Uriel’, reiteró este viernes que tiene la voluntad de entregar a los seis secuestrados (tres policías, un soldado y dos civiles) “a pesar de que el Gobierno no quiso pactar protocolos”, pero que operativos de la Fuerza Pública no lo han permitido y no van a arriesgar la vida de los privados de libertad.



REDACCIÓN PAZ

Twitter: @pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com