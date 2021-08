Se debe garantizar que las curules de paz sean para las víctimas: Duque

El presidente Iván Duque se refirió en la mañana de este martes a la promulgación del acto legislativo que crea las denominadas 16 curules de paz para las víctimas del conflicto armado, tal y como quedó establecido en el acuerdo de La Habana y que hacen parte de un acto legislativo que se tramitó en el Congreso.



Duque dijo que hay unas decisiones judiciales que se tienen que respetar, pero agregó que "es importante" que como país "realmente garanticemos que esas curules sean para las víctimas, para las personas que tantos años fueron laceradas por el terrorismo".



Le puede interesar: La metamorfosis del partido ASI​

Para Duque, garantizar eso es fundamental. Dijo que el hecho de que las víctimas tengan voz y voto en el diseño de políticas públicas es vital, mucho más cuando los victimarios ya están sentados en el Congreso.



El mandatario hizo énfasis en la necesidad de garantizar que las curules queden realmente en manos de las víctimas, por lo que dijo que se espera que en la reglamentación se puedan tomar todas las medidas que garanticen que las víctimas serán quienes estarán en el Congreso



Afirmó que es importante evitar que personas que tienen simpatías históricas con victimarios sean las que ocupen esos escaños.



"Lo que necesitamos es que las personas que se han visto afectadas por la violencia realmente tengan esa participación", dijo.



Le puede interesar: El uribismo abre otro frente de batalla contra curules de paz

Vacunación

En diálogo con los periodistas, el mandatario igualmente se refirió al proceso de vacunación contra el covid. Destacó que a este martes ya hay 28 millones de vacunados "y eso es muy importante".



Sobre la posibilidad de utilizar una tercera dosis en el país, el jefe de Estado resaltó que siempre se ha tratado de ir un paso adelante. Y destacó que se está viendo lo que está ocurriendo en el mundo en materia de refuerzos.



"En la medida que vayamos teniendo esa información científica a la mano por supuesto tenemos que ir previendo esa situación", dijo Duque.



El Presidente dijo que él también espera que se vayan cerrando los grupos etarios y se logre que los municipios de menos de 100.000 habitantes la gente se esté vacunando con entusiasmo.



"Una vez surtida esta fase nos quedan todavía dos temas más pendientes, uno ya con información científica, que es la vacunación de mayores de 12 años, que esperamos tener eso resuelto y se harán las adquisiciones correspondientes; y de necesitarse refuerzos en el caso de nuestro país y si la información científica así lo establece, pues venimos avanzando en las conversaciones con las casas farmacéuticas", anunció Duque



Le puede interesar: Los pueblos de Sucre que decretaron cuarentena para no vacunados

Haití

"Lo que no podemos hacer es dejar un represamiento migratorio en la zona de frontera. FACEBOOK

TWITTER

Duque igualmente se refirió a lo que está ocurriendo en Necoclí y dijo que no es un fenómeno de migración colombiano ni de migración venezolana, sino de otros lugares del continente y del mundo, a lo que sumó que en la zona hay un punto fronterizo que siempre ha tenido porosidad.



Por eso resaltó que el asunto hay que enfrentarlo de manera conjunta, por lo que dijo que se está trabajando para que haya una mesa entre varios países.



"No se puede negar que muchos de ellos tienen el espíritu de llegar a la frontera sur de Estados Unidos; por lo tanto, lo que queremos entre los países es resolver lo que hoy es un represamiento, hacer una depuración migratoria desde el punto de vista de quiénes realmente tienen sus papeles en regla y también con la colaboración de los otros países patrocinar y promover los retornos", enfatizó el mandatario.



"Lo que no podemos hacer es dejar un represamiento migratorio en la zona de frontera", insistió.



El mandatario destacó la colaboración que se ha tenido con Panamá y dijo que se trabajará para que con otros países de la región se pueda encontrar una solución.



El jefe de Estado igualmente se refirió a los colombianos que están detenidos en Haití sindicados de haber participado en el asesinato del presidente de ese país. Recordó que Colombia ha dicho que contribuirá a las investigaciones para que se establezcan responsabilidades.



"Independientemente de la información y la evidencia que existe, se tiene que garantizar no solamente el debido proceso, sino el trato humanitario y la protección de los derechos humanos conforme con los tratados internacionales", dijo Duque al referirse a versiones sobre malos tratos a los colombianos detenidos.



El jefe de Estado insistió en que Colombia colaborará en el esclarecimiento de ese crimen y dijo que si hay colombianos involucrados que sean sujetos de una investigación, deben tener todos ellos el trato de respeto a su derechos.

​

Dijo que en caso de no dárseles un trato digno se seguirá insistiendo ante las instancias internacionales correspondientes.



Sobre la responsabilidad de los implicados, Duque dijo que, en resumidas cuentas, con razón o sin razón todos terminaron involucrados en un magnicidio.



El mandatario señaló que la responsabilidad penal corresponde a las autoridades haitianas, "pero bajo ninguna circunstancia nosotros nos vamos a mantener en silencio si hay abuso de los derechos humanos de los connacionales".