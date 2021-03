Duque defiende a Santos y Uribe en caso de 'falsos positivos'

El presidente Iván Duque salió en defensa de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe y los libró de cualquier responsabilidad en el caso de los 'falsos positivos'. El jefe del Estado, en una entrevista con el diario español El País, dijo que los dos exmandatarios tomaron las decisiones correctas cuando ocurrieron los casos.



"Recientemente, la JEP presentó un informe que elevaba los 'falsos positivos', los civiles presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate, a más de 6.400. ¿Le da credibilidad al informe?", le preguntó el rotativo.



"Los 'falsos positivos' son reprochables siendo 1, 10, 1.000, 2.000, 3.000… Partamos de la base de que esa es una conducta que debe ser rechazada categóricamente y frente a la cual se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Lo otro es que se tiene que adelantar un proceso investigativo profundo y es muy importante que en ese proceso la objetividad judicial, la valoración probatoria sea la que nos permita llegar a una sanción ejemplarizante frente a quienes cometieron esas conductas", respondió.



"Si esas sanciones incluyen a un expresidente como Uribe, ¿estaría de acuerdo?", contrapreguntó El País.



"Esa pregunta, que la respeto, por supuesto, parte de una premisa que ni siquiera está en el debate por una sencilla razón, porque en ese tipo de casos, contrarios a la Constitución y a la ley, no hay ninguna cadena de mando que venga del Poder Ejecutivo. Al entonces ministro de Defensa, que era el doctor Juan Manuel Santos, y al Presidente, que era el doctor Álvaro Uribe, los vi salir públicamente a tomar decisiones claras y desvincularse de quienes ejercían algún grado de control, inspección o vigilancia sobre las unidades que pudieron tener personas relacionadas con esos hechos. Yo no puedo aceptar una pregunta hipotética sobre la responsabilidad penal de nadie que no haya sido probada y que no haya sido vencida en juicio, pero además que no esté soportada sobre ningún tipo de elemento probatorio", dijo Duque.



En la entrevista, Duque abordó otros temas de actualidad, entre ellos el de la reforma tributaria. Estos son apartes de la conversación del jefe del Estado con el diario español:



Y tienen en marcha una reforma tributaria.

"Hablar de tributaria no es acertado, lo explico de la siguiente manera: la pandemia ha traído cuatro grandes efectos: pobreza, desempleo, déficit y endeudamiento. Hoy tenemos que conciliar una ambiciosa agenda social para contener los efectos en pobreza y en desempleo, y al mismo tiempo estabilizar las finanzas públicas. ¿Cómo? Con el principio de solidaridad".



Y estando tan cerca de un periodo electoral, ¿contará esa reforma con los apoyos necesarios en el Congreso?

Hay algo importante en Colombia y en España, y es que nuestros países nunca se han puesto a jugar ruleta ni con la economía ni con los programas sociales. Todo lo que se ha gastado en esta crisis se va a tener que pagar, todo. En el caso de Colombia, siempre que ha requerido tomar decisiones para proteger a los más vulnerables y preservar la estabilidad de las finanzas públicas, lo ha hecho.



Está muy bien todo eso, pero para ello se requiere dinero, y este vendría de una reforma tributaria, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un 40 % de productos que están exentos de IVA. ¿Se les aplicará?

Quiero ser muy claro. No estoy a favor de gravar con IVA los alimentos que son del consumo diario de la familia, ni el huevo ni la carne ni el pollo ni el pan... Es decir, tenemos que preservar que el acceso a esa canasta alimentaria esté protegido. Hay otros aspectos en el régimen del IVA que seguramente vendrán en el análisis de los expertos tributarios y los consideraremos, pero con respecto a esos aspectos mínimos alimenticios que son necesarios para los hogares, no soy partícipe de que le pongamos una tarifa de IVA en este momento.



¿Y no teme un aumento en la conflictividad social por la pandemia y la pobreza?

Obviamente sabemos que todas estas circunstancias siempre traen algún nivel de animosidad, de preocupación, y también sabemos que hay algunos que siempre quieren capitalizar los sentimientos de angustia de los ciudadanos para convertirlos en violencia y en andamios de sus pretensiones electorales. Por eso creo que es muy importante que afiancemos la agenda social este año.

