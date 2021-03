Duque pide a la JEP celeridad para evitar sentimiento de impunidad

Durante la posesión de Diana María Vega como nueva magistrada de la sala de justicia de la JEP, el presidente Iván Duque reiteró la necesidad de que haya celeridad en las decisiones de la justicia transicional para evitar que en la ciudadanía quede la sensación de que existe impunidad.

"Que se pueda acelerar frente a la expectativa del pueblo colombiano la verdad sobre crímenes abominables como el reclutamiento de menores, la violación sistemática de mujeres que fueron reclutadas", planteó Duque.



El mandatario aseguró que es necesario conocer la verdad sobre todas esas prácticas "malsanas" asociadas con el narcotráfico y que para ello es clave que se aporten las rutas, quiénes eran los abastecedores de precursosres químicos, quiénes se encargaban del lavado de activos.



Duque dijo que dar esos pasos es importante para el pueblo colombiano, así como que exista una reparación efectiva, pues ese es el clamor del país, así como que los máximos responsables aporten recursos efectivos para la reparación de las víctimas.



Para el jefe de Estado, no hacer esos aportes constituye en si mismo una violación flagrante de los principios a los cuales se hicieron acreedores con la justicia transicional.



“Hoy debemos rechazar todos categóricamente a esos criminales, a esos bandidos miserables que le vendieron cara de paz al pueblo colombiano y que hoy hacen parte de la ‘Narcotalia’. A Santrich, a 'Márquez', a 'Grannobles', al 'Paisa', a 'Ivàn Moridisco', sujetos que propiciaron una apariencia de paz cuando lo que estaban era fraguando su retorno a las actividades criminales", dijo el Presidente.



Durante la posesión de la magistrada, el mandatario recordó esos disidentes no podrán nunca más pretender entrar a la justicia transicional.



Los colombianos debemos unirnos y contribuir para que haya sanciones efectivas y con celeridad a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, y que no exista en el criterio colectivo un sentimiento de impunidad, como el que tantas veces hemos visto en nuestra sociedad.

Pero no todo fue en contra de los exFarc. Duque igualmente dijo que hay criminales de las autodefensas que están buscando “con toda suerte de presiones” entrar a la justicia transicional, para poder gozar de beneficios de excarcelación o inclusive gozar de principios de no extradición sobre la "supuesta entrega de verdad".



Por ello también hizo un “llamado respetuoso” para que no existan figuras de la corruptela política que traten de buscar ranuras en procura de entrar a la JEP



Tras esto dijo que "debemos insistir en el clamor de celeridad" para que en virtud de eso los ciudadanos ven que hay verdad, justicia, reparación y no repetición.



El mandatario dijo que tenía un preocupación genuina y es que las víctimas no sean revictimizadas.



En ese sentido insistió en que hay quienes han cometido los más graves crímenes y siguen en altos cargos. “Deberían partir de su propia iniciativa, bajo ese acto de contricción, y renunciar a ese tipo de ostentaciones, pero si no lo hacen, debería ser ese también un móvil que respetuosamente se le pide a quienes están haciendo justicia”, dijo.



"Esperamos que tengamos rápidamente sanciones que permitan de una vez por siempre que no exista en el criterio colectivo un sentimiento de impunidad", concluyó el jefe de Estado.



