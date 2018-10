Duque pide a JEP certificar rápidamente si exFarc siguen en el proceso

El presidente Iván Duque, al referirse desde Bruselas al hecho de que varios exjefes de las Farc no han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dijo que "si no están y adicionalmente están en actividades criminales, tendrán que ser llevados a la justicia ordinaria", que tendrá que ser "ejemplarizante".

"La JEP tiene que cumplir con su deber y eso es lo queremos todos los colombianos. Y su deber es primero garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad", dijo el jefe de Estado.

Agregó que esa justicia "tiene que certificar rápidamente si las personas que no se están presentado a los llamados de la JEP están o no están en el proceso"



Duque se mostró confiado en que la JEP mantenga todas las herramientas a su disposición para llamar a que se presenten las personas que tienen deudas con la justicia y que además son acusados de crímenes de lesa humanidad.



Para el jefe de Estado, el mayor desafío que tiene hoy la justicia especial es garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.



