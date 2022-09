'Contar para reparar' es el nombre del nuevo documental sobre el conflicto armado en Colombia, esta vez contado desde el punto de vista de algunos militares víctimas de la guerra. Es una iniciativa del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Ejército Nacional.(Danilo Rueda: 'el acuerdo de paz se va a cumplir tal y como está')

Esta nueva producción busca "Contribuir a la reparación integral y al derecho a la verdad, a través de la recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de los militares víctimas de la confrontación armada y sus familias", afirma el Ejército Nacional de Colombia.



El documental, de 28 minutos de duración, cuenta el testimonio de familiares de militares o soldados fuera de combate que han sido afectados de manera distinta por la guerra: Desde personas que han perdido la visión o miembros del cuerpo por minas antipersona, pasando por hijos que extrañan a un padre que no volvió al hogar, llegando a historias de secuestro.



(Iván Cepeda responde a críticos de la 'paz total': 'No es momento de cálculos')



Si bien esta producción muestra el dolor detrás de la guerra, también refleja la vida después de las cicatrices emocionales y físicas, así como el cambio de perspectiva a partir de los hechos que han marcado un antes y después para los sobrevivientes protagonistas de este documental.



El Ejército Nacional asegura que 'Contar para reparar' es resultado de una serie de esfuerzos que han venido desarrollando a través del Departamento Jurídico Integral y la Dirección de Apoyo a la Transición para generar "espacios de visibilización, dignificación y reconciliación con sus militares víctimas de la confrontación armada y con sus familias".



"Le quisiera decir a nuestros amigos, compañeros, ciudadanos que han sufrido esta violencia, que han sido víctimas o desplazados; no se queden ahí, no se agobien o encierren en el problema. Hay muchas salidas", dice Uriel Alvarado Bueno, uno de los protagonistas que prestó su voz para la elaboración del documental.

Vea 'Contar para reparar'

