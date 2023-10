Disidencias son invitadas a acto de apertura de las elecciones en Popayán

Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa con el 'Estado Mayor Central' (Emc), se refirió este viernes a la situación de orden público que se vive hoy en el corregimiento El Plateado en Argelia, Cauca, lugar donde el material electoral no ha podido ser entregado por la amenaza de esa disidencia.



(Además: 'Son una burbuja para generar votos': presidente Petro sobre alertas en elecciones).



Asimismo, los integrantes de la mesa de diálogo, en un comunicado conjunto, señalaron que por invitación de las autoridades electorales y del Gobierno estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación.

"La Mesa de Diálogos de Paz acompañará a la población, a las autoridades nacionales, territoriales y municipales, a las electorales y al Ministerio Público durante el proceso electoral en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, este 29 de octubre", agregaron.



El comunicado se da días después de que se vio frustrado el ingreso del ejército a zona rural del municipio de Argelia, donde se alertó por la presencia de cambuches de las disidencias, campos minados, hombres armados y posibles francotiradores.



“No ingresamos porque se quería evitar una confrontación armada con estos grupos en medio del cese del fuego. En especial en la zona urbana en donde había integrantes de esta disidencia en medio de la población civil”, dijo el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, este jueves.



Pero la preocupación no es solo en el Cauca. En el departamento del Meta, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga denunció problemas similares y culpó a las disidencias.



(Lea también: Gobierno le responde a entes de control tras informes sobre rezagos en implementación).



"En ocho municipios del Meta históricamente el material electoral se ha transportado vía aérea, debido a la distancia y presencia de grupos ilegales. Hoy la Fuerza Pública no tiene aeronaves para hacerlo y tampoco pueden hacer acompañamiento terrestre. Son zonas donde reinan las disidencias. Mejor dicho, le van a dar al ratón el queso para que lo cuide", denunció este jueves en X.



Luego de esto, el delegado del Gobierno, quien desde el miércoles está reunido con representantes del 'Estado Mayor Central' en Bogotá, señaló que la situación ya "está normalizada" y que la Fuerza Pública ingresará al territorio en las próximas horas.



"Hemos aclarado suficientemente que estamos en una situación de cese del fuego, que se aplica un protocolo y en ese protocolo se habla expresamente de no interferencia con el debate electoral y con las campañas", dijo el negociador en una declaración en video.

Facebook Twitter Linkedin

Camilo González, delegado del Gobierno; Andrey Avendaño, vocero del 'Estado Mayor Central', y Danilo Rueda, comisionado para la Paz. Foto: Mario Caicedo. EFE

En el primer acuerdo firmado en Tibú, la disidencia se comprometió a "no interferir en los procesos electorales, ni restringir el ejercicio de los derechos y libertades políticas", lo que queda en duda luego de este episodio.



En ese sentido, González Posso agregó: "En efecto, se han dado todos los pasos para que se garantice y se normalice la situación, para que se retiren las unidades armadas que estén cerca de donde van a ser ubicados puestos de votación".



(Le puede interesar: ¿Por qué se aplazó realmente el quinto ciclo de negociación con el Eln?).



Asimismo, manifestó que han verificado y que no hay ninguna interferencia para el ingreso de las autoridades electorales; esto, luego de que el registrador Alexánder Vega se reunió con los delegados de paz del Gobierno y con Andrey Avendaño, representante de la disidencia en la mesa.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias