Desde el momento en el que comenzó a tramitarse en el Congreso la modificación de la ley 418 o de ‘paz total’, uno de los grandes interrogantes fue qué iba a pasar con las disidencias de las Farc.



La gran controversia se suscitó en la medida en que casi siempre que se menciona la palabra ‘disidencias’, para los colombianos viene a la mente el caso de ‘Iván Márquez’, quien fue el jefe negociador de esa guerrilla en La Habana, pero quien posteriormente decidió abandonar el proceso y montar su propia banda, conocida como la ‘Segunda Marquetalia’.

Por eso ahora que el gobierno de Gustavo Petro comenzó a hablar de un cese bilateral del fuego para avanzar en un proceso de paz o el desmantelamiento de esos grupos, la inquietud surgió precisamente alrededor de las disidencias.



Parte de lo que quedó establecido por el Gobierno es que debería haber una caracterización de cada uno de los grupos para los cuales se definió un decreto en el marco de la tregua.



En principio es claro que los cinco decretos que dio a conocer esta semana el Gobierno, firmados el pasado 31 de diciembre, tienen muchas similitudes. Pero también unas diferencias que sobre el texto pueden parecer sutiles.



Es así como el decreto para el Eln (que por ahora está suspendido por orden del presidente Petro) y el del Estado Mayor Central (disidencias que lidera ‘Iván Mordisco’) hablan de “proceso de paz”, y en cuanto a la ‘Segunda Marquetalia, el ‘clan del Golfo’ y las Autodefensas de la Sierra Nevada hace referencia a “facilitar la instalación de una mesa de diálogo y lograr el sometimiento a la justicia”.



Esto para decir que, por ahora, solo tendrán un estatus político el Eln, con el que ya se tiene una mesa de negociación, y el Estado Mayor Central. Y para los demás sería un sometimiento a la justicia. Pero también se puede plantear de manera concreta que las disidencias de ‘Mordisco’ tienen una clara diferencia con las de ‘Márquez’. Las primeras no firmaron la paz en 2016, mientras que ‘Márquez’ fue el jefe negociador de las Farc y se devolvió para el monte tras la firma del acuerdo. Incluso iba a ser senador.

Instancia de alto nivel

Pero el asunto puede cambiar. Además de los cinco decretos ya mencionados, el Gobierno expidió otro para conformar una Instancia de Alto Nivel, la cual se debe encargar de clasificar y caracterizar a los grupos armados.



Dicha instancia está integrada por el ministro de Defensa, el alto comisionado de Paz y el director nacional de Inteligencia. “Una vez tengamos la decisión final de la Instancia, tomaremos la decisión, también por parte del Gobierno, de cuál es la ruta en la que avanzaremos, si se reconoce el estatus político o nos quedamos en el nivel de la conversación con miras al sometimiento y al desmantelamiento de organizaciones del crimen de alto impacto, como lo define la ley”, dijo esta semana el ministro Alfonso Prada.



Es un hecho que la prórroga de la Ley 418 no les cerró las puertas a desertores de paz para futuras negociaciones de paz. Además, queda claro que ‘Márquez’ y su gente lo que quieren es sentarse en una mesa a negociar, pero no un sometimiento a la justicia. Incluso, el propio comisionado Danilo Rueda dijo tras una reunión con ‘Márquez’ en octubre pasado que el disidente le había expresado su interés en hacer parte de la ‘paz total’.



Así, este es un proceso que apenas comienza y puede sufrir mutaciones. El Gobierno ha insistido en que la ‘paz total’ debe incluir a todos los actores y en eso ‘Márquez’ es un avezado negociador, pues no en vano ya ha hecho parte de dos procesos de paz, por lo que buscará recuperar su estatus político.



