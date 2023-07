Aunque aún no se conoce la lista de países que serán garantes de las negociaciones que se empezarán a hacer con el Estado Mayor Central de las Farc, el presidente Gustavo Petro adelantó en Bruselas que Venezuela haría parte de este grupo.



En declaraciones a medios de comunicación le preguntaron sobre la reunión que tendrá en el país europeo para intentar destrabar los diálogos entre el chavismo y la oposición de Venezuela.



Y cuando respondió, aseguró: "Venezuela es garante en los dos procesos de paz que se adelantan y ha sido espacio territorial para los diálogos. En esa medida, estamos dispuestos a ser espacio para un diálogo democrático sobre Venezuela".



El Presidente, con esa declaración, adelantó el papel que jugará el vecino país en este nuevo proceso de paz que está ad portas de instalar su mesa.



Sin embargo, horas después esta organización emitió una breve comunicación en la que afirman que la discusión en torno a si ese país será garante, no ha ocurrido.



"La posibilidad de Venezuela como país garante en un eventual proceso de paz con las FARC-EP todavía no se ha discutido y no hace parte aún del consenso entre las partes que estamos en proceso de acercamiento", señaló el grupo guerrillero en Twitter.

A renglón seguido indicaron que no les disgusta la idea, pero que esperan que la decisión se tome en un espacio de diálogo en el que ambas partes estén de acuerdo.



"No rechazamos esa posibilidad, pero debe darse el espacio para la discusión, basta de decisiones unilaterales", agregaron.​

Los negociadores

La semana pasada el Gobierno reconoció a seis miembros de las disidencias como representantes en el proceso de paz. Se trata de Luis Carlos Pinilla, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz, miembros de esa organización y quienes ahora podrán participar en los acercamientos con el Gobierno en nombre de la organización guerrillera durante 30 días.



En otra resolución, la 197, también aparece el nombre de Carlos Eduardo García Téllez, conocido como Andrey Avendaño y quien es el jefe del Frente 33 del Estado Mayor Central.



Por el lado del Gobierno, la negociación con el EMC tendrá como coordinador a Camilo González Posso, presidente del Indepaz. También forman parte de la delegación Yezid Arteta, excomandante de las Farc; Feliciano Valencia, líder histórico del movimiento indígena; los coroneles retirados Genny Calvo y Luis Novoa; Óscar Salazar, líder social del Cauca, y Luz Dari Landázuri, quien lleva años trabajando en pro de las víctimas de minas antipersona. Además, estarán Pedro Arenas, Gloria Quiceno, Fabio Valencia Cossio, Darío Fajardo y Carlos Murgas Guerrero, miembro de Fedepalma.

