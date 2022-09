Tras la reunión con Danilo Rueda, alto comisionado para la paz del gobierno Petro, el grupo armado que se presentó como "Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo, Farc-Ep" arremetió con dureza contra el expresidente Juan Manuel Santos y el Acuerdo de Paz construido en La Habana y ratificado en el teatro Colón de Bogotá.



(En contexto: El debate que se abrió tras la reunión entre el Gobierno con disidencias)

"A las huestes del expresidente Santos se les olvida que los firmadores de los acuerdos de paz de La Habana nunca fueron comandantes porque nunca comandaron, que los verdaderos comandantes nuestros nunca se desmovilizaron", afirman en un comunicado.



Para esta organización, el hecho de que cerca de 13 mil excombatientes hayan dejado las armas e integrado al partido Comunes en una falacia porque, según afirman "el gobierno de Santos firmó con la Corriente Desmovilizadora, no con el 95 % de las Farc-Ep que somos de origen campesino".

En el comunicado, este grupo ataca con dureza a quienes han cuestionado abrir una nueva negociación con una organización con la que ya se adelantó un proceso de paz.



"De ahí se deriva que lo grotesco que ve Sergio Jaramillo, el politólogo e investigador social que hoy ocupa su silla en la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, es que este sí se reúne con las Farc que pelea".



"Ahora, que Juan Fernando Cristo, dentro de su fracaso como líder político rumore porcentajes ilusos y haya creído ingenuamente en las cifras de desmovilizados del acuerdo, no demuestra sino lo lejos que estaba el gobierno de Juan Manuel Santos de conocer a las Farc-Ep.", aseguran.



(Puede leer: Él es 'Calarca', el narco disidente que se reunió con gobierno Petro)



"La rancia oligarquía bogotana con su alfil sátrapa Humberto de la Calle y Roy el infiltrado, solo querían los fusiles de la insurgencia, no la implementación de lo acordado. Y un premio Nobel de Paz cuya toga le recuerda desde algún lugar de su fastuosa vida, que en Noruega subió a recibirlo por una escalera salpicada con la sangre de Alfonso Cano y Jorge Briceño", agregan.



En su comunicado también cuestionan a los medios de comunicación.



"En consecuencia y atendiendo los titulares morbosos de los periódicos nacionales, que no saben del hambre de los pobres; ni de los campesinos que cultivan colgados en las laderas de las tres cordilleras; ni de aquellos otros que miran desde afuera de los alambrados las vacas de los ricos, cada una con dos hectáreas para pastar, y él sin una siquiera para cultivar; los medios que hablan con la boca de la burguesía colombiana ahora inundan sus titulares con diarrea verbal en contra de los comandantes que jalonan el movimiento guerrillero".

Facebook Twitter Linkedin

Gobierno se reunió con disidencias de Farc en Caquetá para explorar paz total. Foto: Archivo particular

En el comunicado manifiestan que esperan que con estas Farc-Ep y con el Eln el gobierno de Petro sí se avance en la paz.



El grupo firma como las auténticas Farc-Ep, tras el encuentro que tuvieron con Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz de la administración de Gustavo Petro, quien firmó un documento oficial que textualmente dice: "Reunión exploratoria Oficina Alto Comisionado de Paz y cuatro delegados del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo-Farc Ep".

Las reacciones a diálogos con las disidencias

Frente a este punto, quienes firmaron el acuerdo de paz por parte del Estado colombiano reaccionaron con perplejidad. Así, por ejemplo, el senador Roy Barreras se preguntó: “Y entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron el enorme esfuerzo de dejación de armas en el Acuerdo del Teatro Colón? ¿No desvirtúan de un solo plumazo en los diálogos exploratorios, y ahora públicos, la legitimidad del acuerdo de paz?”.



Mientras el excomisionado de paz Jaramillo, aseguró que está de acuerdo con que se usen todos los medios que corresponden para someter a todas las estructuras del crimen organizado, pero no está de acuerdo con los diálogos con las disidencias de las Farc.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Jaramillo y Timochenko. Foto: AFP

“Lo que no me parece razonable y me parece incluso una cosa grotesca, es comenzar a darles tratamiento político a esas organizaciones y darlas formalmente de insurgencias y terminar politizando el crimen organizado, que creo que es lo que está ocurriendo”, explicó Jaramillo.



Por su parte, Juan Fernando Cristo, uno de los defensores del proceso de paz con las Farc y abanderado del Sí en el plebiscito, dijo: “La paz total es un propósito que merece el apoyo de todos los colombianos. Pero no se puede meter a todos los grupos ilegales en el mismo costal. 'Iván Márquez' y todos quienes incumplieron el acuerdo del Teatro Colón deben ir a la justicia ordinaria”.



Mientras que Humberto de la Calle, exjefe del equipo negociador de paz en Cuba, aseguró que a los disidentes no se les puede premiar.

Facebook Twitter Linkedin

El senador Humberto De la Calle. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“Ahora resulta que el mensaje implícito es premiar a quien incumplió después de firmar y traicionar su firma. Me parece un pésimo mensaje para los centenares de guerrilleros que han venido firmemente cumpliendo el acuerdo de La Habana, porque ellos pueden decir que a lo mejor hubiera sido preferible incumplir, utilizar el truco, reabrir las conversaciones y eso le quita seriedad al Estado”, señaló el ahora senador de la República.



El encuentro en el departamento del Caquetá entre Rueda y las que ahora reclaman ser las Farc-Ep ha generado también reacciones internacionales.



Human Rights Watch, por ejemplo, considera que esa guerrilla no existe más en Colombia y lo que quedan son grupos "disidentes y criminales" dedicados al negocio del narcotráfico.



(Le sugerimos: Petro defiende contactos con el disidente 'Iván Márquez')



"Es muy preocupante que el comunicado parece sugerir que se buscará un proceso de negociación política con esta guerrilla, incluyendo inicialmente un cese al fuego bilateral, cuando se negoció el acuerdo de paz las reglas eran claras, aquellos que no cumplían o que no se acogían, iban a enfrentar todo el peso de la ley", dijo Juan Pappier, investigador de la División para las Américas.



POLÍTICA