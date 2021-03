'Declaraciones de Mindefensa son manifestaciones de odio'

Humberto de La Calle Lombana, experto en derecho constitucional y exjefe del Equipo Negociador por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos en el Proceso de Paz con las FARC, criticó con dureza las palabras del ministro de Defensa, Diego Molano, quien dijo que los niños reclutados por los grupos armados ilegales son convertidos en "máquinas de guerra".

"Mindefensa, baje el tono por favor", le dijo. "Sus declaraciones hoy son manifestaciones de odio que involucran niños de corta edad. Entendemos sus responsabilidades frente al crimen, pero no su falta de empatía. No más gasolina al fuego. Todavía hay oportunidad. Se puede evitar un nuevo ciclo atroz", argumentó De la Calle.



De La Calle, exministro de Gobierno y quien durante el mandato de César Gaviria representó al Gobierno ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se mostró severo con lo sucedido:



"Hoy debo repetir, esta vez al oído de los militares: si no hay conflicto, la Fuerza Pública se rige por los derechos humanos, no por el DIH. ¿Han pensado cómo explicar los sucedido en Guaviare? Cuidado con los cantos de sirena", agregó.



Molano ha recibido críticas de otros sectores por su expresión usada en varias ocasiones en distintos medios.



Así, por ejemplo, Jorge Rojas, exsecretario de Integracion Social de Bogotá, escribió una carta en la que le dice: "Me asombra que un ex director del ICBF, haya dicho que los niños reclutados son una “máquina de guerra” y me aterra que lo haya hecho para justificar un bombardeo en el que murieron menores de edad".



"Usted conoce el artículo 44 de la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y su protocolo facultativo sobre la protección de los niños en los conflictos armados, usted más que nadie conoce el código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006), usted sabe de las normas del Derecho Internacional Humanitario que protegen civiles en medio de conflictos armados internos y obligan al Estado a tener un especial cuidado con niños, niñas y adolescentes, incluso aquello que han sido reclutados por grupos armados", le expresó.



"Los niños y las niñas reclutadas por grupos criminales son víctimas y matarlas en bombardeos indiscriminados nos acerca a la barbarie como ejercicio del poder", puntualizó Rojas.



