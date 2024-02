Diálogos regionales: la vía alterna de la ‘paz total’ que incomoda al Eln

El Gobierno Nacional se encontró de repente con un dilema enorme: ¿cómo apoyar diálogos regionales sin echar por tierra los avances en el proceso que adelante con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional?



¿Es correcto pensar que el Gobierno seguirá buscando apoyar los diálogos regionales a pesar de que incomoden al Eln?, le preguntó ayer EL TIEMPO a un funcionario clave de esta administración en las salidas negociadas. “El Gobierno respalda la iniciativa de los gobiernos territoriales”, respondió en la noche de este miércoles.



Así concluía una frenética jornada que se inició con la decisión del Eln de llamar a su delegación en la mesa de negociación, con la afirmación de que el proceso se encuentra en una “abierta crisis” y que obtuvo una pronta respuesta: “Congelar la mesa es una crisis innecesaria en un proceso que avanza, donde hay compromisos firmados. El Gobierno siempre ha estado dispuesto a resolver y a atender las crisis que se presentan de manera positiva”, dijo Vera Grabe, jefa de la delegación de paz.



El reclamo del Eln tiene que ver con una serie de diálogos regionales que mencionó el martes el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Estos podrían dar inicio en Samaniego durante la primera semana de marzo y tendrían como objetivo la territorialización del proceso de negociación, una de las prioridades del Gobierno.



El mandatario local dijo que estos diálogos podrían comenzar con el Eln y que en el futuro esperaban contar con la presencia de delegados del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, grupo con el que el Gobierno ya tiene una mesa instalada, y de la ‘Segunda Marquetalia’, organización con la que ya se anunció una negociación.



Reunión entre delegación del Gobierno en mesa con el Eln y la gobernadora del Chocó. Foto: Delegación de paz del Gobierno

Sin embargo, la guerrilla tomó este mensaje como un incumplimiento a los compromisos pactados durante el sexto ciclo de diálogo que culminó el pasado 6 de febrero en La Habana (Cuba).



¿Pero en qué consisten estos diálogos y qué tienen que ver con el proceso de participación de la sociedad? Aunque ambas propuestas tienen el mismo fin –es decir, lograr que estos diálogos tengan la participación de las comunidades y territorios que han sufrido el conflicto–, guardan sus diferencias.



Sobre los diálogos territoriales, y en particular el que se plantea en el departamento de Nariño, hay que decir que es una propuesta que no nació en la mesa, sino que surgió durante la visita del presidente Gustavo Petro a Tumaco el mes pasado. Este incluye la participación de las autoridades territoriales y de la sociedad, además de, según el gobernador Escobar, representantes del frente Comuneros del Sur del Eln –estructura que en esa región tiene una alianza con la ‘Segunda Marquetalia’ de Iván Márquez’–.



Si bien sobre estos espacios no hay un acuerdo tácito en la mesa –por eso el reclamo de la guerrilla–, la delegación del Ejecutivo expresó su respaldo a esos encuentros e iniciativas. “El Gobierno ha definido claramente como una de sus prioridades desarrollar la paz en los territorios. En este sentido, respeta y alienta las iniciativas que mandatarios locales lideran para proteger a la población”, dijo la delegación en respuesta al Eln, aunque después aclararon que la propuesta no salió de ellos.



También había mostrado su respaldo el comisionado Otty Patiño cuando el pasado 17 de enero dijo que el gobernador Escobar “tenía todas las cualidades y todas las posibilidades para desarrollar ese diálogo territorial”.

Un llamado recurrente

El anunció del gobernador Escobar se suma al llamado que han hecho otros mandatarios departamentales que han pedido mayor participación en los procesos de diálogo, no a través de diálogos regionales, sino por medio de representantes en las mesas.



Así lo solicitó el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, antes de salir del cargo, quien pidió pista en la mesa con las disidencias de ‘Iván Mordisco’ o la actual mandataria del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien el fin de semana, durante un encuentro con alcaldes de la región y miembros de la delegación de Gobierno, como los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, solicitó tener representación en el proceso de negociación.

​

Otty Patiño es alto comisionado para la Paz desde diciembre de 2023. Foto: Juan Diego Cano. Presidencia

EL TIEMPO consultó con Fededepartamentos y Fedemunicipios sobre propuestas encaminadas a establecer diálogos regionales similares a los que plantea el gobernador de Nariño; sin embargo, señalaron que no hay una solicitud concreta en ese sentido por parte de otro mandatario.



En cualquier caso, para Paulo Tovar, coordinador de agenda de participación y diálogo de la Fundación Ideas para la Paz, esta estrategia le suena similar a una que ya planteó el Gobierno en la ley 2272 (ley ‘paz total)’: las regiones de paz.



Cabe recordar que en agosto del año pasado la oficina del alto comisionado para la Paz definió las ocho regiones para impulsar las estrategias territoriales. Cada una de estas zonas tendría un comisionado regional, cuya misión sería la de dialogar con la comunidad y facilitar la consolidación de los acuerdos alcanzados; sin embargo, tras la salida de Danilo Rueda de la entidad, este tema no se volvió a mencionar.



El analista considera que sea a través de esta propuesta que parece haber quedado en el olvido, o a través de los diálogos con los gobernadores, no será sencillo persuadir a la guerrilla.



“Sorprende la reacción del Eln frente al anuncio, porque dicen que ya tienen un proceso de participación nacional y lo que identifico es que cree que puede gobernar la participación de la gente, cree que puede ser el dueño de estos espacios colectivos y eso no va a ser así. Las personas en los territorios tienen muchas cosas que decir y eso está por encima de cualquier acuerdo”, señaló el analista.



Tovar considera que debe haber articulación entre estos diálogos regionales y el Comité Nacional de Participación, instancia temporal creada por ambas partes que busca que diferentes sectores aporten a la construcción de la agenda y que ya a la fecha ha tenido 42 de los 68 preencuentros programados.



¿Cortina de humo?

Facebook Twitter Linkedin

El Eln está en conversaciones de paz con el Gobierno Nacional desde noviembre de 2022. Foto: Archivo El Tiempo

Ahora bien, aunque el Eln culpa al Gobierno por esta crisis, para varios analistas existen problemas de fondo en las filas de esa organización que estarían generando la seguidilla de dificultades que viene experimentando el proceso.



Para Carlos Arturo Velandia, excomandante del Eln y promotor de paz, es claro que episodios como el paro armado decretado en Chocó la semana pasada, el que haya un frente que ha podido aceptar unos diálogos regionales, o el mismo secuestro de Luis Manuel Díaz en octubre del año pasado se pueden explicar en la falta de representación de las estructuras en la mesa.



“Una cosa es que hayan llenado una delegación con gestores de paz de varias estructuras, pero otra cosa es que una estructura haya enviado a sus propios delegados a apersonarse de las conversaciones y puedan defender los puntos de vista y sentirse que son partícipes”, explicó Velandia, y mencionó el caso puntual de los frentes que hacen presencia en Chocó y Arauca.



“El frente de Guerra Oriental y Occidental, por su operatividad y letalidad, representa más o menos el 70 por ciento del Eln y esas estructuras no están en la mesa”, agregó el experto.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

