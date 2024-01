Las pendientes que deben resolver Gobierno y Eln antes de extender el cese del fuego

Aunque el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, anunció el martes que ya hay un acuerdo para extender el cese del fuego con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) después del 29 de enero, la delegación de esa guerrilla les salió al paso a las declaraciones y, pese a que no negó que esa sea su intención, manifestó que este aspecto apenas se está evaluando.



(Además: ¿Qué dicen los acuerdos firmados entre Gobierno y Eln sobre la financiación?).

Esta respuesta, aunque en concordancia con lo que ha sido el manejo de estos temas por parte de la mesa, generó varios interrogantes; el primero, qué tan dadas están las condiciones para firmar la extensión y qué tan comprometido está el Eln a aceptar la principal exigencia del Gobierno para que ocurra ese acuerdo: la liberación de los secuestrados antes del 30.



A ese aspecto hay que sumarle que esa guerrilla también ha puesto condiciones, unas que por ahora, y según varias declaraciones del presidente Gustavo Petro y de miembros de la mesa, no están dispuestos a aceptar en el Gobierno en esa fase del proceso, fundamentalmente la relacionada con la financiación de las tropas.



En teoría, la discusión sobre la prórroga del cese tendrá como principales elementos de análisis estos dos temas. Para Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, el tema de la financiación por parte del Estado o de organizaciones internacionales será una de las pruebas de la solidez del proceso y del poder de negociación del equipo de Vera Grabe.



“En últimas, este es uno de esos momentos cruciales donde se definen cosas y también, en donde se reta la capacidad del Eln de ceder”, opinó.



(Le puede interesar: Los seis acuerdos entre el Gobierno y el Eln para prorrogar el cese bilateral del fuego).



Ahora, sobre la liberación de los secuestrados –26 personas que aún están en poder de ese grupo, según fuentes en la mesa– considera que el Eln puede ganar la puja.



“Es posible que primero haya un periodo de cumplimiento sobre el tema, pero tal vez las entregas se demoren un poco más. No creo que sea gratuito que hayan salido apenas los acuerdos firmados del quinto ciclo, puede ser una forma de reiterar que el acuerdo aún no tiene ese alcance”, agregó Prada.

Facebook Twitter Linkedin

Las dos delegaciones se encuentran reunidas en Cuba desde el pasado lunes. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Andrés Ortega, docente de Ciencias Políticas de la Javeriana, cree que más allá de esa discusión, es claro el compromiso de las partes. Además, que las declaraciones de Patiño no son fruto de la precipitación, sino que obedecen a la necesidad de imponer el ritmo de la negociación.



“Creo que trata de imponer ciertas condiciones para que se sienta que hay un avance. Además, como él fue jefe de la mesa, yo creo que conoce la dinámica y es un mensaje que equivale a: ‘necesito que ustedes vayan concretando’”, opinó el analista.



(Lea también: Gobierno afirma que cese del fuego se extendió, pero Eln dice se está 'evaluando').



Pero más allá de este tire y afloje, lo cierto es que ya hay un compromiso –que se firmó en México durante la ronda anterior– para la creación de condiciones que faciliten la extensión de la tregua.



De hecho, en su cuenta de X el Eln señaló que su intención es prorrogar el cese del fuego y que por tal motivo se acordaron medidas para perfeccionarlo. “En La Habana la mesa ha iniciado una evaluación del cese del fuego vigente que permita establecer una posible prórroga. En eso estamos ambas delegaciones en este ciclo”, respondió esa delegación a las palabras de Patiño.

Este acuerdo, el número 18 de la mesa, incluye revisar, por ejemplo, los elementos que han dificultado el funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación del cese y la puesta en marcha del compromiso de renunciar al secuestro por parte de esa guerrilla.



Otros elementos que entran en juego, y que parecen respaldar la extensión, son la conformación de un equipo integrado por delegados de ambas partes, cuya misión es proponer fuentes, vías y actividades para la financiación del proceso de paz y del cese del fuego, los cuales, según declaraciones de José Félix Lafaurie, irán exclusivamente para asuntos que tengan que ver con paz.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias