La reanudación de los diálogos entre el Gobierno y el Eln se encuentra en la recta final de su primer ciclo. El próximo lunes, día en el que se completarán 3 semanas de negociaciones, está previsto que finalice la primera etapa de los encuentros que se llevan a cabo en Caracas y se informen públicamente los acuerdos alcanzados entre las delegaciones. Pero ese es tan solo el paso inicial para la consolidación de la 'paz total'. El próximo año, se retomarán las conversaciones, según anunció en su momento el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. En ese orden de ideas, ¿qué se sabe de lo que sigue para este proceso?



Dos países en la baraja

Representantes del Gobierno nacional y el Eln están reunidos en Caracas.

"Aún no se ha definido la próxima sede, aunque se ha hablado mucho de México", le reveló a EL TIEMPO una fuente que ha seguido de cerca los diálogos que tienen lugar en la cima del parque nacional Waraira Repano, en el Hotel Humboldt.



La razón por la que no se puede dar como un hecho que dicho país —garante de las negociaciones— alojará los encuentros se debe a que aún no hay confirmación de la Cancillería mexicana: "Están a la espera de que la Cancillería dé su concepto y haga preguntas, si las tiene", aseguró la persona consultada.



Lo que ya se ha establecido, aunque no se ha definido el orden, es que dos de los países garantes (Chile y México) serán, en algún momento, el epicentro de los acercamientos entre el Ejecutivo colombiano y la insurgencia.



De hecho, el presidente chileno, Gabriel Boric, confirmó hace pocos días que su país aceptó la invitación del Gobierno de Gustavo Petro y la delegación del Eln para participar en el proceso de paz. También, el viernes este diario conoció que Raúl Vergara Meneses, el designado por Boric para representar a su país en estas reuniones, ya llegó a Caracas y está en proceso de integración a la mesa.



Análisis de las posibles sedes

César Gaviria llegó a la Presidencia de Colombia por el Partido Liberal en 1990.

Para analizar el eventual recibimiento de México a las partes en conflicto, hay que remontarse a 1992, año en que se desarrollaron los diálogos de paz en el estado de Tlaxcala entre el Gobierno de César Gaviria y el Eln, las Farc y el Epl (agrupados en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar).



"El caso de México no me sorprende. La primera vez que guerrilleros de la CGSB negociaron con gente del Estado fuera de Colombia, lo hicieron en Venezuela y en México, en Tlaxcala. México tiene una larga experiencia. No es gratuito que los diálogos entre la oposición y el oficialismo venezolano se estén llevando a cabo en Ciudad de México", explica al respecto Mauricio Jaramillo Jassir, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario.



Para el experto, México posee una vasta trayectoria de neutralidad debido a la doctrina Estrada que, en términos simples, se manifiesta en contra de la injerencia y el intervencionismo en asuntos de otros países. Esta cualidad, según Jaramillo Jassir, hace que el Estado colombiano confíe en esta nación.

"México ha sido el estandarte de la no intervención. Por eso tiene tanto respaldo para acompañar este tipo de procesos", sentencia el catedrático.



Por otro lado, ante la posibilidad de que Chile acoja el próximo ciclo, el especialista señala que es un hecho novedoso, aunque ya fue acompañante del proceso de paz con las desmovilizadas Farc.



"Ya tiene esa experiencia. Nunca ha alojado negociaciones de paz, pero no me parecería descabellado por la cercanía que tiene Gabriel Boric con Gustavo Petro y Francia Márquez. Es lógico. Eso le va dando legitimidad al proceso con el Eln", argumenta Jaramillo Jassir.



En medio de este proceso, que busca allanarle el camino a la 'paz total', el hermetismo ha primado, en concordancia con el principio de confidencialidad estipulado por ambos bandos. En ese escenario, se está a la expectativa de que las primeras certezas lleguen el próximo lunes, cuando se cerraría el ciclo inicial en Caracas.



