La ambiciosa propuesta de ‘paz total’ inició ayer su pulso con la realidad desde la cima del cerro Ávila, a las afueras de Caracas (Venezuela).



“Reanudar con plena voluntad política y ética” el proceso de diálogo fue el primer compromiso al que se suscribieron las delegaciones negociadoras del Gobierno y el Eln, según el comunicado conjunto que emitieron tras retomar las conversaciones que habían iniciado en 2017, bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, y se suspendieron en 2019, durante el gobierno de Iván Duque.



Danilo Rueda, alto comisionado de Paz Foto: EFE

Luego de mostrarse con “fe y esperanza” en este ciclo de negociaciones, Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, explicó que el equipo gobiernista notó “sintonías” con los interlocutores de la insurgencia.



A partir de allí, construir la paz priorizando a los sectores históricamente marginados y abandonados fue el segundo punto acordado.



En concordancia con lo anterior, el llamado que hizo Rueda durante su intervención fue a solucionar las deudas históricas con las víctimas de Colombia.



Noruega, Cuba y Venezuela, como países garantes del proceso, expresaron su “satisfacción” por poder presenciar la reactivación de los diálogos de paz entre las partes. “Sin duda, es un paso importante para lograr la paz en Colombia”, señalaron en un comunicado conjunto.

Asimismo, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, saludó el reinicio de los contactos entre la guerrilla y el Ejecutivo de Colombia.



“Con todo nuestro pueblo, todo el apoyo del pueblo de Venezuela a las negociaciones de paz”, señaló el mandatario del país vecino.



Ante estas expresiones de respaldo, los dos equipos negociadores agradecieron “la persistencia, el compromiso y la presencia” de los garantes.



El cuarto punto expuesto en el documento firmado por ambos equipos consistió en plantear que la construcción de la paz, como política de Estado, “trasciende la temporalidad con compromisos permanentes y verificables” para generar cambios que faciliten la superación de la violencia política.

Mesa de diálogo entre el Gobierno y el Eln Foto: Cortesía.

Por ese motivo, el deseo expresado por ‘Pablo Beltrán’, segundo al mando del Eln después de ‘Antonio García’, fue el de convertir dicho espacio de interlocución en un instrumento de cambio.



“Esperamos no fallar a ese espectáculo del cambio”, puntualizó.



‘Beltrán’ también dio a conocer que la mesa de diálogos será rotativa, por lo que espera que el siguiente ciclo se desarrolle el próximo año en otro país, luego de que la nueva sede sea consultada con las naciones garantes.



La mesa instalada ayer en el Hotel Humboldt estará en funciones en ese mismo sitio, a las afueras de la capital venezolana, hasta mediados de diciembre, según confirmó el alto comisionado para la Paz.



La delegación del Gobierno



Iván Cepeda y José Félix Lafaurie, miembros de la delegación del Gobierno. Foto: Luis Ángel. Prensa Gobierno de Colombia.

Iván Cepeda, Rodrigo Botero, Olga Lilia Silva, Horacio Guerrero, María José Pizarro, Carlos Rosero, Otty Patiño, Álvaro Matallana, Rosemary Quintero, Dayana Paola Urzola, Orlando Romero y José Félix Lafaurie son los 12 delegados nombrados por el Gobierno para buscar poner fin a un conflicto que inició en 1964, con la fundación del Eln.



“Los funcionarios somos Danilo y yo. Los otros representan a la sociedad colombiana, porque hay que incorporar a los más diversos sectores”, argumentó al respecto de este listado Otty Patiño, jefe negociador del equipo designado por el Ejecutivo.



Y, en aras de mantener la pluralidad y participación democrática, Patiño afirmó que todas las decisiones ligadas al proceso de paz se tomarán con consultas y acuerdos previos con los distintos sectores participantes.



Los próximos pasos

Velásquez se declara comprometido con la defensa de los derechos humanos en las Fuerzas. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Después de ser interrogado sobre la impunidad y, más específicamente, la liberación de la integrante del Eln alias Violeta para fungir como gestora de paz, el comisionado Rueda se limitó a responder: “Nada sobre amnistías se ha definido, pero aseguramos que nada se basa en la impunidad”.



Al respecto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que no hay instrucciones para aplicar una suspensión de operaciones contra el Eln.

“De entrada, no hay suspensión de ninguna clase de operaciones en el país”, indicó Velásquez.



Durante una rueda de prensa, el funcionario sostuvo que cualquier cambio en la operatividad de las autoridades sería producto de los resultados de los acercamientos de paz con esa guerrilla, pero en caso de que la Fuerza Pública encuentre a alguna persona a la que no se le suspendieron las órdenes de captura como parte del proceso de paz se procederá a su detención.



Esta estrategia de negociar mientras se mantiene el conflicto armado puede implicar riesgos como el paro armado que efectuó el Eln en febrero de 2018 para intentar forzar al gobierno de Juan Manuel Santos a ceder en sus intereses a lo largo del proceso.



El anterior no es el único obstáculo del proceso: en Arauca, el Eln libra una cruenta guerra con las disidencias de las Farc que ya ha dejado más de 300 muertos este año.

En ese contexto, aún no hay certezas sobre la llegada a un cese del fuego multilateral.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN.

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN VENEZUELA.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

REDACTOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO.