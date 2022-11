La periodista María Jimena Duzán y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, han declarado en las últimas horas su independencia frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro en la mesa de negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln.

"Voy a ir a la mesa de negociación no como parte del gobierno sino en representación de la sociedad civil", escribió la periodista Duzán. "No me designaron para el comité de aplausos del Eln’, dijo, por su parte, el dirigente gremial.



Duzán, además, advirtió: "no voy a renunciar a mi derecho a la crítica ni a mi independencia. Seguiré haciendo mis podcasts diarios para Spotify, mis columnas de opinión y mis investigaciones, porque ese es mi oficio, el oficio que me apasiona".



Entonces, ¿para qué lo llevan?, le preguntó la periodista María Isabel Rueda a Lafaurie.



"No soy un papel en blanco, un desconocido. ¿Usted cree que el Gobierno esperará que yo renuncie a todo lo que he pensado y expresado durante toda mi vida? No creo. Yo voy a seguir pensando lo mismo. Ahora: que si mis ideas van a ser acogidas, no sé… Ahí habrá un debate en una mesa, de manera razonada, respetuosa, donde se pondrán una serie de consideraciones, y de allí tendrán que salir decisiones en las que, en algunos casos, habrá que ceder y, en otros casos, pues no se podrá ceder", le contestó él.



La situación muestra una situación singular. En las primeras de cambio, dos de los miembros del equipo negociador marcan una distancia con la línea trazada por el gobierno de Petro.



Diego Arias, experto en negociaciones con grupos insurgentes, valora la importancia de no coartar la libre expresión. Pero, dice, que respecto de los asuntos medulares de la negociación de paz él prefiere que haya pronunciamientos colectivos y no individuales.



"Estos últimos deben ser abordados internamente en el equipo negociador. Ventilarlos públicamente y de forma individual genera mucho "ruido" y produce confusión y desgaste en la opinión pública", argumenta.



El analista dice que hay muchos criterios diferentes para orientar la conformación de un equipo negociador. En este caso a quienes asumen la voz del Gobierno.



"Asumir su estructuración dando voz a sectores diversos de la sociedad es de la esencia de un pensamiento democrático y realmente incluyente", dice.



Empero, advierte, "no se debe llegar a la situación de que exprese antagonismos o contradicciones profundas". ¿Por qué?, ¿Cuál es riesgo? "Demandaría negociaciones con el interlocutor (Eln) y otra u otras al interior del equipo negociador y así es muy complejo", responde Arias.



Pedro Viveros, analista político, considera, por su parte, que “las diferentes voces y posturas políticas en una mesa no son necesariamente negativas".

Instalación de la mesa de diálogos entre Gobierno y Eln. Foto: Ministerio de Comunicaciones de Venezuela.

Eso sí, considera que "esa disparidad de criterios son fundamentales siempre que exista un objetivo final claro; y en este sentido a veces uno no sabe si quienes hacen parte del equipo negociador con el Eln tienen más en su mente solucionar la denominada “paz total” cuando en realidad debería estar enfocados en la resolución del conflicto con el Eln".



Viveros pide que "ojalá el dúo de directores de la orquesta de la paz en este gobierno-léase el canciller Álvaro Leyva y él comisionado Danilo Rueda tengan la virtud de repartir claramente la partitura para que haya un compás igual entre los miembros y el objetivo común”



En la orilla del optimismo se ubica también el analista político y docente universitario Carlos Arias: "No me parece un riesgo". Por el contrario, para él "es sano". No solo para la democracia, sino para el proceso".



Arias dice que es valioso que en el equipo del Gobierno haya diferentes voces y que entre ellas no haya un común denominador ideológico", dice. "Eso verdaderamente representa una sociedad diversa", añade.



Arias dice que incluso en esta coyuntura es clave porque a pesar de que la popularidad del presidente Gustavo Petro goza de buena salud y de que tiene una aceptación en la opinión pública, "no hay que olvidar que hubo 10 millones de personas que votaron en contra". Por eso, recoger voces independientes y críticas tiene un peso especial. "Es válido, es sano", asegura.



Eso sí pide ser muy claros y transparentes en los propósitos de cada uno. "En el caso de José Félix Lafaurie, advierto otro tipo de intereses, más allá de la libertad de expresión y de opinión, hay un interés económico por los acuerdos que se han venido haciendo referentes a la compra de tierras por parte del gobierno a diferentes ganaderos".



Arias, además, considera vital que en la mesa oficial haya muy varias voces porque al frente tienen un interlocutor muy complejo. Según cree, así les será más fácil interpretar a ese grupo insurgente.



"Es sano, que no haya un grupo negociador tan homogéneo puede generar dificultades, pero sí es si ese representativo en este caso puede ser un valor agregado. ¿Por qué? Por las características del Eln. Es un grupo muy difícil de leer, porque entre otras cosas, sus estructuras no obedecen a sus jerarquías, ha sido infiltrado por los negocios del narcotráfico, tiene serias diferencias con el tema de paz total, sienten que los están metiendo en la misma colcha de retazos para la negociación multilateral, es decir son muchas variables que un equipo diverso por parte del Estado puede leer mejor".



