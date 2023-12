La incertidumbre que aún rodea el inicio del quinto ciclo con el Eln

El quinto ciclo de negociación entre las delegaciones de Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional no arrancó el viernes, como lo habían anunciado los negociadores de ambas partes y, de hecho, podría tener recién su primera plenaria entre el lunes y el martes de esta semana.



(Puede ver: Emiratos Árabes anuncia donación de 40 millones USD para hospital en La Guajira)

Según fuentes dentro de la mesa consultadas por EL TIEMPO, ambas delegaciones trabajan por separado para definir los temas que llevarán a las plenarias. Del lado del Gobierno, la prioridad es clara: una vez se reúnan exigirán el cese del secuestro por parte de esa organización guerrillera.



“(...) Quiero señalar el compromiso de nuestra delegación de que nombre por nombre, y caso por caso, exigiremos al Eln que ponga libertad a las personas que tiene en su poder y que, más allá de ello, renuncie definitivamente a esta práctica”, señaló el negociador y senador Iván Cepeda antes de partir rumbo a México.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro estuvo presente en el evento de clausura del tercer ciclo de diálogos con el Eln, en Cuba. Foto: Presidencia

No será una tarea sencilla. Desde que se supo que esa guerrilla fue la responsable del secuestro de Mane Díaz, la delegación de Gobierno, en cabeza de Otty Patiño, ha demandado una reunión urgente para trazar las líneas de la negociación en ese sentido, pero el Eln nunca respondió directamente.



(Además: ‘Queda claro que el proceso de ‘paz total’ solo es con el Eln y con las disidencias’)





Sí lo hicieron en dos cartas firmadas por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez los días 19 y 23 de noviembre y dirigidas a los garantes y acompañantes del proceso de negociación en donde, además de culpar al Gobierno por, según ellos, “echar por la borda la agenda de negociaciones pactada”, dicen que no cumplirán ningún “ultimátum que se le quiera imponer de manera unilateral por la contraparte”.



Aunque la misma delegación confirmó días después su asistencia al ciclo, ahora se sabe que condicionaron su participación en el ciclo si antes no ocurría una “declaración pública” en la que se le informará al país los objetivos, temario y duración de las plenarias en México, algo que no ocurrió.



En los documentos también piden aplazar los encuentros de la fase de diseño del Comité Nacional de Participación, algo que secretaría técnica de esa instancia anunció el martes.



(Además: ¿Por qué todavia no arranca el quinto ciclo de negociación con el Eln?)





También queda en duda si existe voluntad de renunciar a este delito por las declaraciones de su comandante, ‘Antonio García’, quien insiste en que están dispuestos a hablar sobre ese siempre y cuando se aborde la cuestión de la financiación.



Lo cierto es que para Patiño, así como para el saliente alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, este asunto solo se podrá discutir si está ligado a la dejación de las armas por parte de la guerrilla y al final del conflicto.

Facebook Twitter Linkedin

Delegación Eln que está en La Habana, Cuba, para el terce ciclo de diálogos de paz con el Gobierno. Foto: 2/05/2023 Foto: Twitter. @DelegacionEln

“Ellos están planteando que lo que hay que financiar es el cese del fuego; nosotros pensamos que lo que hay que financiar es la construcción de paz”, dijo Patiño, quien pese a ser nombrado por el presidente Petro como encargado de la oficina de paz, en este ciclo ejercerá como jefe de delegación.



Pero más allá de cualquier interrogante que pueda generar la posición del Eln, el hermetismo que rodea esta ronda de negociaciones es inédito, al menos, desde que se restablecieron las negociaciones en noviembre de 2022.



Hasta la fecha no han emitido alguna declaración oficial sobre si la reunión previa al ciclo que había anunciado Cepeda durante una plenaria del Senado se realizó o no. Tampoco si temas como la evaluación del cese del fuego o los avances del Comité Nacional de Participación tendrán espacio dentro de la agenda.



POLÍTICA