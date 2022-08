La reactivación de los diálogos con el Eln parecen estar tomando un camino definitivo. El sábado el presidente Gustavo Petro anunció que se tomó la decisión de levantar las órdenes de captura y las medidas de extradición que existen contra el equipo negociador del Eln que permanece en La Habana, en Cuba.



(Lea: Atención: Petro suspende órdenes de captura a jefes negociadores del Eln)



Petro dijo que por decreto autorizó restituir los protocolos y permitir que los negociadores puedan reconectarse con su organización para que comience “un diálogo” con el Eln.

Desde el Gobierno lo que se plantea es la reactivación del proceso, que durante cerca de cuatro años estuvo frenado, tras su suspensión.



Fuentes del alto gobierno señalaron que lo que continúa es que los negociadores que están en La Habana se reúnan con los guerrilleros que permanecen en Colombia para acordar su postura sobre los diálogos y en segundo término qué condiciones plantean.



En otras palabras, que puedan venir a hacer consultas con los guerrilleros. Esto implica protocolos de seguridad y desplazamiento de estas personas, muy similar a los que se tuvieron en su momento con las Farc-Ep, cuando se estaba negociando.



(También: Estos son los negociadores del Eln a quienes les levantan orden de captura)

Facebook Twitter Linkedin

El Eln entregó en Arauca nueve civiles y cinco miembros de la Fuerza Pública que tenía retenidos. Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

Todavía no está claro cómo será el mecanismo. Algunas versiones indican que el Estado colombiano podría alquilar un avión que los lleve hasta un determinado lugar en el territorio nacional. Usualmente, después son llevados en helicóptero hacia una zona que debe estar desmilitarizada.



Pero también hay un paso muy importante y es la definición de quiénes serán los negociadores de las partes.



En el Eln no es seguro que quienes permanecen en La Habana, desde hace varios años, quieran seguir en esa tarea. Desde el Gobierno habría que ver a quién delega el presidente Petro.



(Le puede interesar: Gustavo Petro asegura que las Fuerzas Militares deben prepararse para la paz)



En diálogo con EL TIEMPO, el presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que en sus declaraciones Petro mencionó que se pueden encontrar los comandantes de esa organización guerrillera para poder estructurar un plan de reincorporación a la vida y a la paz.



Barreras señaló que en el marco de las conversaciones iniciales que sostengan el Eln y el Gobierno Nacional se definirá la agenda de conversaciones. “Yo espero como presidente del Congreso que empiecen en el punto en que quedó hace cinco años, que era el cese del fuego y hostilidades”.



Para el senador, la reincorporación a la vida social y política de los guerrilleros es lo que determina que la agenda pueda tener éxito y no se convierta “en una inútil conversación dilatoria fracasada que solo prolongue la guerra y desperdicie la oportunidad de la paz”.



Si bien hasta este domingo no se conocía una respuesta del Eln, para algunos han sido evidentes los hechos de paz que ha mostrado, particularmente en Arauca, donde liberó a nueve civiles y cinco miembros de la Fuerza Pública que tenía retenidos.

REDACCIÓN POLÍTICA