Tras atentado en Cúcuta, ¿hay chance de diálogo con Eln?

Con el atentado del Eln con un carro bomba a la Escuela de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019 y que dejó 22 cadetes muertos, las posibilidades de diálogo con esa guerrilla quedaron cerradas.



En ese momento había unos acercamientos con una comisión de ese grupo insurgente que todavía permanece en La Habana, encabezada por ‘Pablo Beltrán’.



Le puede interesar: Atentado en Cúcuta: los pecados en la seguridad de la Brigada 30

Tras este atentado, el presidente Iván Duque decidió suspender esos diálogos. Luego determinó que para poderlos restablecer primero que todo el Eln debería liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder y, además, exigió suspender todas sus acciones terroristas.



Y como eso no ha pasado, los acercamientos con esa guerrilla siguen en el limbo.

​

(Lea además: Video: primeras imágenes del terrorista de carro bomba en Cúcuta)



El nuevo comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, le dijo precisamente a EL TIEMPO el pasado 6 de junio que el Gobierno hizo pública la información sobre gestiones indirectas adelantadas a través del nuncio apostólico del Vaticano y las Naciones Unidas con los representantes del Eln, para explorar si existe una verdadera intención de diálogo.



Y ayer, Rafael Guarín, alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional, reiteró que las posibilidades de acercamiento siempre han estado supeditadas a la renuncia a las actividades terroristas por parte del Eln, “cuya respuesta siempre ha sido de acciones criminales y de violencia contra la ciudadanía”.



(No deje de leer: Carro bomba estuvo más de dos horas en batallón antes de explosión)



“Quienes determinan que no se puede dialogar son ellos”, le dijo Guarín a EL TIEMPO. Agregó que es ese grupo el que ha renunciado a buscar una negociación en el marco de la ley 418.



“El Eln ratifica todos los días que cree en la violencia, el narcotráfico, la criminalidad, el secuestro y en desconocer la Constitución”, agregó.



“Si hubieran cumplido las condiciones que el presidente exigió, hoy estaríamos en un escenario muy diferente; pero prefirieron seguir en el terrorismo y atacar desde Venezuela a la población colombiana”, concluyó el alto funcionario.



Le puede interesar: ‘Buscamos paz sin impunidad y con justicia eficaz’: Restrepo Gómez

Más noticias