Olivia Balanta: persistencia y amor a la tierra

Olivia Balanta, es una mujer afrocolombiana que nació en la Vereda Lomitas en Santander de Quilichao (Cauca), en 1970. Sus padres Isaías y María Antonia Balanta, tuvieron seis hijos (cuatro mujeres y dos hombres). Ella es la tercera entre sus hermanos.

Vivió en Santander de Quilichao hasta los 14 años en la casa de sus abuelos paternos, quienes trabajaban la tierra cultivando yuca, café, naranja y maíz. Recuerda de su niñez los juegos con sus amigos, la huerta familiar, cuando recogía café en temporada y guayabas los lunes y los martes para que su tía las llevará el miércoles a la Galería de Santa Helena en Cali a comercializarlas.



En Lomitas, estudió en la escuela hasta cuarto de primaria porque no había más cursos. Para continuar su educación debía ir a un colegio ubicado en otro municipio y, como no existían facilidades de transporte, eno continuó con su educación. Actualmente, la escuela de Lomitas tiene hasta quinto de primaria, pero aún no cuenta con bachillerato.



Cuando era pequeña, soñaba con ser docente o enfermera, pero descartó la enfermería porque se preocupaba demasiado por las personas enfermas y creía que esa sensibilidad no le iba a permitir hacer bien su trabajo. Más adelante, esta misma sensibilidad y preocupación por la gente fue la que la motivo a convertirse en profesora.



A los 14 años, Olivia consiguió su primer trabajo en una casa de familia en el Valle del Cauca. Lo aceptó porque sentía la obligación de ayudar en la casa y aportar para criar a sus hermanos menores.



El cambio fue duro porque a ella le gustaba todo del campo, despertarse en las mañanas con la neblina o el sol y el sonido de los pájaros. Sobre esos días, comenta:



"En el campo, usted se levantaba en las mañanas con el olor a café o chocolate; mi mamá hacia arepas y cuando no había para el huevo mi mamá hacia un refrito de cebolla y tomate que le ponía a la arepa y eso le sabía a uno delicioso".



Después de tres años en este trabajo vinieron otros más en casas de familias de los cuales recuerda especialmente a una jefe llamada Aura, quien era profesora de educación física. A ella le dijo que quería estudiar y recibió su apoyo para terminar la primaria en la noche. Su jefe siempre le repetía que quería verla como profesional. En ese trabajo también conoció a Gloria, una amiga que la llevó a Cerrito (Valle del Cauca), un pueblo que le gustó tanto a Olivia que terminó por quedarse y fue precisamente allí en donde conoció a quien es hoy por hoy su marido: Wilson Rentería.



Se casaron en 1991 y tuvieron tres hijos: Oscar Iván, David Alejandro y Juan Camilo. En la época de vacaciones, Olivia enviaba a sus dos hijos mayores donde su mamá para que ellos experimentarán la libertad que ella sintió en el campo cuando era pequeña, porque como ella misma lo dice: "En el campo uno es libre".



Estos periodos con la abuela permitieron que los niños desarrollaran el mismo amor al campo que siente Olivia. Tanto así que su hijo mayor está estudiando agronomía e hizo una tecnológica en agropecuaria en la Universidad del Quindío.



Después de tener a sus tres hijos, finalizó el bachillerato en el 2002 estudiando lo sábados y resalta que para ella el apoyo de su esposo fue fundamental, porque él era quien se quedaba cuidando a los hijos. En el 2009, ella cumplió uno de sus sueños: entrar a estudiar Licenciatura en Educación. Al principio su esposo la ayudó con ahorros para poder pagar la Licenciatura y, a partir del 2012, resultó beneficiaria de una beca condonable por parte del ICETEX.

En la práctica de su profesión, ha trabajado en colegios y en clases particulares para que los niños puedan nivelarse. Sin embargo, menciona que no ha sido muy activa con su carrera porque se ha dedicado a trabajar por su comunidad, pero que aun así su espíritu docente le ha permitido potencializar ese trabajo de recuperar e inculcar los saberes ancestrales en los niños y jóvenes.



Mientras Olivia estaba en su proceso de crecimiento educativo y profesional, Wilson adelantaba las gestiones para que varias familias de El Cerrito se pudieran constituir como Consejo Comunitario. Este reconocimiento por parte de las autoridades fue un hito, porque estas formas de organización se habían construido históricamente en el pacífico y no existían en el valle interandino. Actualmente, el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de San Antonio y El Castillo agrupa a 40 familias aproximadamente.



La mayoría de las familias tienen una tradición campesina. "Siempre –dice Olivia– en el corazón queremos sembrar. Cuando uno ha cultivado y va al mercado a comprar y le dicen el precio, a usted le da dolor". Por lo cual, dentro de la organización empezaron a plantearse la idea de tener un territorio que les permitiera trabajar la tierra y tener la capacidad de dejar un legado para las siguientes generaciones

En el 2008, Wilson, como representante legal del Consejo Comunitario, realizó una solicitud de tierras colectivas al extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y hasta el 2016 esta entidad le entregó, de forma provisional, tres inmuebles rurales adquiridos para atender su solicitud. En el 2018, la ANT realizó la adjudicación formal de los tres predios en calidad de Tierras de Comunidades Negras, ubicados en los municipios de Ginebra y El Cerrito: El Topacio, Altamira y La Bella.



Siempre Olivia y su consejo tuvieron las mejores expectativas frente al proceso para la adjudicación de tierras colectivas, porque conocían de otras experiencias en el Chocó en las cuales las comunidades habían sido beneficiadas. Para ellos, ser beneficiarios de la ANT significó abrir la puerta para que otros consejos de los valles interandinos pudieran acceder a tierra e incluso Wilson los asesora en este proceso a partir de su propia experiencia.



Hoy por hoy, desde la finca Altamira se puede observar un lindo paisaje del Valle. Olivia realizó un proyecto para construir una huerta artesanal en la cual participaron los niños de la comunidad y gracias a la cual pudieron conocer las formas de cultivo que utilizaban sus ancestros (entre las se caracteriza el no uso de químicos). Estaba feliz por contar con un lugar que le permitiera transmitir estos saberes; además, como lo mencionamos anteriormente, la formación profesional de Olivia ha ayudado a que los niños y jóvenes de su comunidad se apropien de su identidad y reconozcan su cultura. En este predio, igualmente, se siembra aguacate, banano, café, plantas aromáticas, repollo, habichuela, frijol y naranja, entre otros.



Por otro lado, en la finca El Topacio existen varios proyectos productivos. En el 2019, la comunidad fue beneficiada por la ANT para construir un invernadero. Este permite encerrar un cultivo de aproximadamente 1.400 m2 y crear condiciones artificiales que generen productividad reduciendo el costo y el tiempo.



Sumado a esto, se entregaron paneles solares para que el sistema de riego funcionará con luz solar. Actualmente, la comunidad está preparando la tierra para sembrar tomates cherry y plantas artesanales como menta y perejil.



Para Olivia, es una meta permanente involucrar a los niños y jóvenes en estas actividades, pues para ella esto significa construir tejido social, además de que permite motivarlos para adquirir los conocimientos necesarios para realizar actividades agrícolas. Adicionalmente, involucrar a los niños y jóvenes en estos procesos genera nuevos liderazgos. Incluso, Olivia sueña con que los niños que van a la escuela de la vereda, puedan tomar clases en este espacio sin importar que no sean parte del Consejo Comunitario, pues siente que su labor es inculcar el amor por el campo.



En El Topacio también se siembra plátano, banano, yuca, papa china y cuenta con un estanque para la piscicultura (aunque están construyendo otros tres espacios para cultivar tilapia). Igualmente, se construyó la infraestructura para un criadero de cerdos y para tener gallinas ponedoras. Ahora solo falta que lleguen los animales. Por su parte, en la Finca la Bella, el principal producto para el cultivo es el lulo.



Lo que se cosecha en los tres predios aporta a la seguridad alimentaria del Consejo Comunitario, puesto que lo que se recoge es dividido entre las familias y el excedente es comercializado para pagar los servicios públicos de los predios. La comercialización es un reto para la comunidad, la cual aboga para que sus productos orgánicos sean pagados al precio justo. Nos explica Olivia:



"Nosotros vendemos a los amigos y en las galerías, pero el otro día la habichuela orgánica nos la querían comprar a 50.000 mil pesos por un bulto, cuando el precio debería ser de 200.000 mil pesos, y usted se da cuenta cómo es de difícil llegar a El Topacio para sacar todos los productos. Entonces la decisión fue venderla por separado".



Es importante señalar cómo se organizan en el Consejo Comunitario para el mantenimiento de su tierra colectiva. La mayoría de las personas tiene trabajos así que no disponen del tiempo para estar en el proceso de labrar la tierra; sin embargo, aportan económicamente para que quienes puedan hacerlo lo hagan a través del pago de jornaleros o el apoyo del transporte a los predios.



El hijo mayor de Olivia vive en la finca El Topacio. Olivia intenta visitarlo un par de veces a la semana, superando los desafíos del transporte. Para ir desde El Cerrito a la finca debe tomar un taxi que les cobra aproximadamente 100 mil pesos ida y vuelta. Teniendo en cuenta este alto costo, no pueden visitar la finca con más frecuencia.



Una de las causas por las cuales el transporte es tan costoso es porque la vía no se encuentra en buenas condiciones y, como la finca está ubicada en la cordillera Central, el camino no es sencillo. En estos momentos están pavimentando una parte de la vía y Wilson sigue haciendo las gestiones con el gobierno local para que se pavimente todo el camino hasta llegar a El Topacio.



En cuanto a la Junta del Consejo Comunitario, que es elegida cada dos años, Olivia nos cuenta que fue miembro en el anterior periodo y para ella esta tiene una característica especial: se busca la paridad de participación entre hombres y mujeres e, incluso, notan que hay más participación femenina.



El territorio colectivo significa para Olivia tranquilidad: "Cuando yo estoy en el pueblo, llego acá -al Topacio- y de una me olvido de todo, de los problemas, de la pandemia. El campo es el futuro, acá es donde producimos los alimentos".



Para ella, ser beneficiarios de la ANT significó para el Concejo Comunitario tener una tierra que les permite mejorar su condición económica a través de las practicas ancestrales y lo más importante es que los niños van a quedar con estos saberes. Antes, a los niños se les contaba de estos saberes, pero ahora es diferente porque tienen un espacio para practicar y apropiarlos.



Precisamente estos procesos que adelanta con los niños, niñas y adolescentes para la transmisión de los saberes ancestrales a través de la tierra fueron los que la motivaron a postularse al premio Mujer Rural.



La visión del territorio colectivo del Consejo Comunitario de San Antonio y Castillo es que llegue a ser una granja integral en la cual estudiantes de las ciencias agropecuarias puedan ir a realizar sus pasantías; también es parte de esa visión el que los colegios puedan llevar a los niños para que conozcan el campo a ver cómo se producen los alimentos y reconocer el trabajo que se hace en la ruralidad, puesto que muchos niños piensan que los alimentos vienen sencillamente de los supermercados.



"Durante la época de la esclavitud, la mayoría de los negros cogíamos era para el campo porque uno se siente seguro. Actualmente, no sé si es porque toca o por las circunstancias, pero uno siempre visualiza irse al campo a sembrar. Yo como Olivia trabajé en la ciudad, pero yo no cambio el campo".



Para Olivia, la característica principal de las mujeres de su consejo es el amor a la tierra, las ganas de compartir y de reír. Asimismo, ellas aportan al desarrollo del territorio colectivo con trabajo, decisiones y saberes. En cuanto al rol de las mujeres en el campo, Olivia señala:



"Nosotras las mujeres tenemos mucho que aportar, a veces creo que nosotros las mujeres trabajamos más que los hombres. Ya es hora de que no nos vean como que las mujeres somos las que sembramos la planta o regamos la matica. Nosotras hacemos parte del campo y ayudamos a la economía. Siempre buscan a los hombres para administrar las fincas, pero nosotras también tenemos esa capacidad, somos dedicadas, curiosas, y organizadas".



