Mediante un comunicado compartido a la opinión pública, la comunidad Mariana Páez, integrada por firmantes del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, anunció que habían sido desplazados de su territorio en el Meta.



Según el documento, desde hace seis años los desmovilizados se habían instalado en el municipio de Mesetas, en el Meta, y allí habrían creado una comunidad con proyectos educativos y productivos.

Sin embargo, hoy denuncian que deben salir desplazados del lugar, ya que, según el comunicado, aún hay grupos que están buscando ingresar al proceso de paz del presidente Petro, pero que siguen atacando a firmantes del acuerdo de paz anterior.



“La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados!”, se lee en el documento.



Los voceros de esta comunidad también dicen que en la zona ya habían encontrado proyectos que les permitían explotar su economía como la transformación de la caña panelera, el turismo comunitario, el cultivo del café y labores dedicadas a la ganadería.

Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', pidió al gobierno proteger el acuerdo de paz. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

También mencionan que en el desplazamiento se verán afectadas más de 200 familias con cerca de 80 niños, adultos mayores y población con discapacidad.



La comunidad Mariana Pérez le pide al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que se garantice el derecho a la vida de los firmantes de paz.



“Hacemos un llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, a la directora de la unidad para la implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, a la directora de Agencias para la reincorporación y normalización, Alejandra Miller, a la comunidad internacional, a la Comisión de Países Garantes y a la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas a garantizar el derecho a la vida de los y las firmantes, el derecho a la paz al pueblo colombiano y verificar las condiciones para alcanzar la paz total en los territorios”, expresaron.



Rodrigo Londoño, alias Timochenko y firmante del acuerdo de paz, se pronunció sobre el tema.



"Señor presidente Gustavo Petro, la situación es grave en varios espacios de reincorporación. En Mesetas la orden fue perentoria de abandonar el territorio, pero en Carrizal y en Remedios, Antioquia, hay un desplazamiento silencioso, en Arauca confinamiento", comentó en su cuenta de Twitter.

@petrogustavo fueron desplazadas 200 familias de firmantes de paz de Mesetas-Meta por acción del autodenominado "Estado Mayor Central", grupo con el que usted estableció una mesa de diálogo.



Apoyamos el diálogo sobre la base del respeto a nuestras vidas y al Acuerdo de Paz. — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) March 15, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

