En medio de una escalada de violencia en el departamento del Cauca, el Estado Mayor Central de las Farc y la delegación del Gobierno nacional se reunirán este jueves en para entablar un diálogo que lleve a la posible instalación de una mesa.



Así lo señaló Ángela Izquierdo, delegada de esa disidencia en los acercamientos, quien, junto con Andrey Avendaño, coordinador de la comisión de diálogo designada por ese grupo, dio una rueda de prensa antes del encuentro.



Allí, hablaron de la instalación de una mesa de diálogo, los resultados del acuerdo de paz del 2016, sus finanzas, y las acciones ofensivas y defensivas frente a operaciones militares del Ejército Nacional. La reunión ocurrió en las montañas de Suárez, zona que a diario patrullan con sus uniformes y armamento, y en donde su control territorial se percibe a través de pancartas y banderas instaladas al lado de las carreteras.



El primero en tomar la palabra fue Avendaño, quien se refirió a los acercamientos con el Gobierno y contó por qué, según él, no se ha podido avanzar hacia la instalación de una mesa.



“La situación ha estado bastante enredada por trámites, que de hecho no se han podido realizar por enredos entre la Fiscalía y, por otro lado, porque no hay una sintonía entre el Ministerio de Defensa y el presidente de la República. Otra cosa es que nos deja como en la incertidumbre es que el presidente en campaña prometió unas cosas y una vez llega la presidencia entonces hace otras”, dijo Avendaño.



Sobre el cese del fuego, dijo que es necesario que se acuerde una tregua y que para ellos no tiene sentido que se negocie mientras en las montañas la guerra no se detiene.



“Más porque brindan el alivio humanitario a las comunidades, en donde se vive en carne propia las consecuencias de la confrontación armada. Entonces siempre hemos sido muy enfáticos en decir que antes de cualquier escenario de diálogo debe haber un cese del fuego”, agregó.



La rueda de prensa fue en las montañas de Suárez, Cauca. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El coordinador de la comisión de diálogo de esa disidencia señaló que son las comunidades las que les piden no abandonar los territorios. “Son acciones propias de una insurgencia que está en conflicto en confrontación armada con un estado, con un gobierno que no ha cumplido con lo que es el contrato social de derecho. Mientras eso no se dé, siempre van a haber hombres y mujeres rebeldes con la intención de estar del lado del pueblo, de los más humildes”.



Hay que recordar que con este grupo ya se estableció una tregua de seis meses -entre el 1.° de enero de este año y el pasado 30 de junio-, cese del fuego que culminó luego del asesinato por parte del Estado Mayor Central de al menos tres jóvenes en límites entre los departamentos de Caquetá y Amazonas.



De hecho, el Estado Mayor Central fue, según datos de la Defensoría del Pueblo, el grupo armado ilegal que más violó la tregua que estuvo vigente hasta junio. Fueron al menos 48 episodios, incluidos varios asesinatos y masacres.



En la zona es fácil encontrar pancartas y banderas del grupo armado. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Asimismo, cuestionaron el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016, al cual definieron como un proceso fallido. “En este proceso, que se firmó en La Habana, y que se terminó finalmente el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro de Colombia, consideramos que no hubo participación efectiva del pueblo colombiano”, dijo Avendaño.



Y agregó: “Hoy el centro de la discusión son las comunidades. Se va a construir una agenda con las comunidades, con los guerrilleros, con la población civil, con todos aquellos que no han tenido la participación”.

REDACCIÓN POLÍTICA CON REPORTERÍA DE JUAN PABLO RUEDA

