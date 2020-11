Desde Gobierno insisten que con el acuerdo de paz se le mintió al país

El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, salió este martes a responder a quienes han cuestionado el Gobierno por la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.



Desde Cali, al intervenir en la charla virtual Reactivación económica marítima y fluvial del Pacífico colombiano: Oportunidades y Proyectos, dijo que comenzaba por hacer una claridad y es que el acuerdo de La Habana “es una realidad jurídica y política” en Colombia.

Tras esto señaló que la voluntad del Gobierno, como ha sido demostrada desde el primer día de esta administración, es trabajar arduamente en su implementación. “De los 16 PDET, 13 fueron diseñados durante el Gobierno del presidente Iván Duque y puestos en marcha. Así que no debe existir la más mínima duda de la voluntad y la decisión de todo el Gobierno en su conjunto de garantizar que la implementación de los acuerdos vaya adelante”, dijo.



“Ahora salen negociadores del acuerdo de La Habana a ratificarse en una mentira: la mentira que le vendieron al país de que la firma del Acuerdo era el fin de la violencia, que la criminalidad se evaporaría casi que por arte de magia, que las masacres iban a desaparecer, que el asesinato de líderes también, que los aparatos armados iban a dejar de utilizar sus armas y de delinquir”, aseguró Guarín.

Para él, el problema no eran tanto las Farc, sino las economías ilícitas. Aseguró que el problema no era una quimera revolucionaria, no era un tema ideológico, “el problema se llamaba narcotráfico y en algunas regiones ese problema está acompañado por la extracción ilícita de minerales”.



El funcionario consideró este “es el tema central que hay detrás de la violencia en Colombia, no como lo quieren hacer parecer ahora los que defienden la impunidad, los que le dieron la impunidad a los crímenes atroces y a los narcotraficantes de miembros de las Farc”.



E insistió en que el problema no eran tanto las Farc como lo es y lo siguen siendo el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales. “Y esa realidad contrasta con la torpeza o mala fe de quienes fueron funcionarios del Gobierno anterior y estuvieron sentados en la mesa de La Habana”, dijo.



El PNIS, por ejemplo, que ahora un señor viene a decir que nada tiene que ver con el acuerdo de La Habana… ¡Mentiroso Jaramillo! ¡Mentiroso! ¡Claro que tiene que ver con el acuerdo de La Habana!

Para Guarín, no tiene explicación que personas que llevaban más de una década trabajando los territorios, trabajando en temas de seguridad, en temas de paz, que sabían qué iba a pasar con la presencia del narcotráfico, desmontaron en el pasado gobierno la política contra los cultivos ilícitos así como la erradicación manual.



“Crearon incentivos para que se reprodujeran los cultivos de coca. El PNIS, por ejemplo, que ahora un señor viene a decir que nada tiene que ver con el acuerdo de La Habana… ¡Mentiroso Jaramillo! ¡Mentiroso! ¡Claro que tiene que ver con el acuerdo de La Habana!”, dijo el consejero presidencial.



“El PNIS se creó mediante un decreto aprobado por la CSIVI, aprobado a través fast track y que desarrolla el acuerdo de La Habana. Y se complementó después, metiendo a los señores de las Farc en todos los niveles territoriales, 3 días antes de finalizar el gobierno Santos, con la aprobación y pactado por los señores de las Farc en el marco de la CSIVI”, aseguró el funcionario. “Entonces no le mienta al país, asuma la responsabilidad”, le dijo Guarín al excomisionado de Paz.



Tras esto agregó que en el pasado Gobierno mientras firmaban la paz con las Farc “pusieron a nadar en narcotráfico y en coca el país” y “le mentían a Colombia diciéndole que se iba a acabar la violencia” y “ahora vienen a decir que el narcotráfico es un fantasma”.



Y finalmente el consejero de Seguridad dijo que “es evidente que mientras el general Mora tiene la valentía de decirle al país la verdad, los negociadores de las Farc siguen incumpliéndole a Colombia”.



