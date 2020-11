Desde el acuerdo de paz van 4.500 nuevas víctimas por el conflicto

Campesinos, comerciantes, niños, miembros de la Fuerza Pública, guerrilleros, hombres, mujeres. El conflicto armado se ensañó con los colombianos sin distinguir sexo, estrato o religión.

Así lo revelan las más recientes cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante el relanzamiento del Observatorio de la Memoria y el Conflicto (Cnmh), que da cuenta de las cifras de la violencia en suelo colombiano, desde 1958 hasta octubre de este año.



De acuerdo con la entidad, entre 1958 y octubre de este año se presentaron 357.108 hechos violentos, que han dejado 416.808 víctimas directas, de las cuales 265.505 murieron.



La modalidad violenta que más víctimas ha dejado ha sido el asesinato selectivo. 179.551 personas murieron bajo esta forma, lo que corresponde al 42,94 por ciento de los actos de violencia cometidos en el marco del conflicto.



La siguiente modalidad de violencia que más se ha presentado en el país es la desaparición forzada, modalidad de la cual se han presentado 67.850 actos, lo que representa el 19,2 por ciento del total de hechos de violencia. Por esta circunstancia han quedado 80.599 víctimas. De las 80.599 víctimas de desaparición forzada, 8.248 aparecieron muertas, 1.793 aparecieron vivas, de 58.951 no se tiene mayor información a su desaparición y 11.607 siguen desaparecidas, pero se tienen indicios de su suerte.

La tercera modalidad de violencia que más se ha presentado son las acciones bélicas (10,2 por ciento de los casos), seguidas por el secuestro (8,7 por ciento de los casos).

El daño a bienes civiles representa el 5,9 por ciento de las acciones, el reclutamiento y utilización de menores constituye el 4,7 por ciento de los casos y la violencia sexual, el 4,3 por ciento.



Se ha documentado que la violencia sexual en el marco del conflicto armado ha dejado 15.757 víctimas entre 1958 y 2020.



En cuanto a la ocupación de las víctimas, el observatorio muestra que los más afectados han sido los campesinos, quienes han puesto el 15 por ciento de los afectados por el conflicto, lo que representa 27.334 víctimas.



El listado lo siguen los guerrilleros, que representan el 14,1 por ciento del universo de víctimas, es decir, 25.731 subversivos han resultado afectados por el conflicto.

Muy de cerca están los miembros de la Fuerza Pública, quienes han puesto 23.748 víctimas, es decir, el 13,2 por ciento del total de personas que han padecido los flagelos de la guerra. Por su parte, en los últimos 62 años, 13.806 comerciantes han resultado víctimas del conflicto.



Masacres

Cifras de este observatorio muestran que este año ha habido un aumento en las masacres. En 2017 hubo 43 víctimas por esta modalidad violenta, en 2018 fueron 42 las víctimas, en 2019 hubo una disminución, con 23 víctimas, y en lo corrido de este año ha habido 64 víctimas, de las cuales el 27,2 por ciento son de Antioquia, el 18 por ciento de Nariño y el 18 por ciento de Norte de Santander. El 68 por ciento de estas víctimas han sido campesinos.



Por otra parte, en el caso de los asesinatos selectivos, según el observatorio, en 2018 hubo 490 víctimas, de las cuales el 14,7 por ciento se encuentran en Antioquia; en 2019 hubo 356 víctimas, y el 20 por ciento se encuentra en el departamento de Cauca. En lo corrido de este año ha habido 480 víctimas, de las cuales el 20 por ciento están en Santander.

Disminución de acciones

El departamento en el que mayor cantidad de hechos violentos han acontecido entre 1958 y 2020 es Antioquia, con 97.535 casos Foto: EL TIEMPO

Un hecho que muestran lo datos recopilados por el observatorio es que en los últimos años las acciones violentas en el marco del conflicto armado han disminuido, a pesar de que hoy en día, a pesar de la firma del acuerdo de La Habana, se siguen presentando hechos violentos.



Esto se debe en buena medida a que todavía subsisten grupos como el Eln y otras organizaciones delincuenciales.



Según esta misma entidad, en 2002 hubo un pico de violencia, en el cual se presentaron 30.073 hechos de violencia, pero a partir de allí el país viene con tendencia a la baja, a 2010 el número de hechos violentos llegó a 5.017. Y el año pasado el número llegó a 486 acciones de este tipo.



El departamento en el que mayor cantidad de hechos violentos han acontecido entre 1958 y 2020 es Antioquia con 97.535 casos en el marco del conflicto armado. Le sigue Norte de Santander, con 17.762 acciones, y Meta, con 17.471 hechos de violencia.



Estos departamentos, especialmente Antioquia y Norte de Santander, han tenido fuerte presencia guerrillera y para militar a la vez.



En los últimos cuatro años ha habido 4.513 víctimas por hechos violentos; de estos, el 12 por ciento está en Antioquia, seguido de Norte de Santander, con el 10 por ciento del total de casos. El mayor número de víctimas son por asesinatos selectivos (37,2 por ciento), seguido de acciones bélicas (23 por ciento), secuestro (19 por ciento), minas (6,5 por ciento) y daño a bienes civiles (6,4 por ciento).

Jorge Lozano Ospina, Coordinador del observatorio, explica cómo contabilizan las víctimas

¿Qué es el observatorio de la Memoria y el Conflicto?



El observatorio por un lado aporta a la documentación de víctimas del conflicto, pero también se convierte en una herramienta fundamental para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición. En la plataforma, además de tener la actualización mensual de los datos, los usuarios podrán descargar todas las bases de datos para que hagan sus propios cruces de información. Los únicos datos a los que no se puede acceder mediante descarga son las referencias personales de las víctimas, con el fin de evitar la revictimización.



¿Por qué ustedes reportan 418.000 víctimas desde 1958, mientras la Unidad de Víctimas habla de más de 9 millones?



La diferencia está en que nosotros contabilizamos solo las víctimas directas en cada uno de los casos, mientras que la Unidad de Víctimas lleva su registro a partir de quienes fueron afectados directamente pero también sus familias, por eso la cifra es mayor.



¿Cuál es la idea del observatorio?

Este micrositio es muy intuitivo; se puede acceder a partir de diferentes tableros que hacen referencia a cada una de las modalidades que se dieron en el conflicto, como las acciones bélicas, masacres, asesinatos selectivos, desaparición forzada, secuestro, entre otros. La información es muy detallada, pero si la persona no encuentra el dato específico que está buscando, puede descargar las bases de datos; y si no encuentra lo que necesita en las bases de datos, puede contactar al observatorio.



¿Cómo se hace la actualización de los datos?



Fuentes nos proveen el relato de un hecho puntual, puede ser que una fuente nos llegue con un reporte de prensa o un registro de la Unidad de Víctimas. Cuando tenemos esa información, los investigadores del observatorio hacen unos tamizajes a partir de las metodologías que hemos construido. Hemos construido unas categorías para documentar lo sucedido, con unas variables para reconocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

JAVIER FORERO Y LUISA MERCADO

POLÍTICA