El grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas de la Fiscalía realizó la entrega de 10 cuerpos de personas que estaban desaparecidas a sus familiares.



El proceso fue acompañado por el colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB) y se enmarcó dentro del proceso que se realiza para llevar a cabo una entrega digna de los restos a los seres queridos.

"Estos actos de dignificación y memoria se han llevado a cabo en los departamentos del Meta, Guaviare, Cundinamarca, Córdoba y Caquetá, luego de un largo y arduo proceso en cementerios donde se encuentran personas inhumadas como no identificadas y que se presume son víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales entre otros crímenes", explica el colectivo.



En este caso, las diez personas fueron encontradas en los cementerios de Granada, Vista Hermosa y La Macarena en el departamento del Meta, "donde se ha procurado la intervención de esos campos santos a través de la campaña “Contemos la verdad…” y la metodología de Búsqueda Inversa del Colectivo OFB que busca desenterrar la verdad sepultada en los campos santos luego de la guerra que vivió el país", aseguran.



El colectivo informa, además, que con estas 10 "entregas dignas que fueron realizadas entre junio y julio del 2022", han acompañado el proceso de 172 familias.



En el pasado mes de junio se realizaron, según el reporte, seis entregas: una en Cundinamarca, dos en Guaviare, una en el Meta, una en Caquetá y una en Córdoba. En julio fueron cuatro: tres en el Meta y una en Cundinamarca.



Para César Santoyo Santos, director ejecutivo del Colectivo OFB, este momento "no se da en la manera como quisieran sus familias y genera un reto mayor que es de construir una paz completa, estable y duradera encontrando a las personas desaparecidas y fortaleciendo las garantías para la no repetición".