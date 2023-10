Delegación de paz emite nuevo comunicado, pero no explica polémica invitación

Luego de la polémica por invitación a los miembros de las disidencias de las Farc en la mesa de diálogos al evento de instalación de las elecciones regionales de este domingo, la delegación de paz del Gobierno emitió un nuevo comunicado.



(Además: Dura controversia por invitación a disidencias de las Farc a apertura de elecciones).

En primer lugar, y sin decir si asistirán o no al evento de apertura de las elecciones en Popayán, anuncian que se ha acordado dar prioridad a los temas relacionados con la agenda.



"La Mesa de Diálogos de Paz tiene programadas, entre el 25 y el 30 de octubre, sesiones plenarias de los delegados del Gobierno Nacional y del Estado Mayor Central de las FARC EP, y otras actividades relacionadas con la agenda de diálogos", dicen en el comunicado.



"Todas las actividades serán de carácter privado y no tendrán intervención o participación en escenarios públicos", complementan.



(Lea también: Presidente Petro desautoriza invitación a disidencias para instalar proceso electoral).



Luego, agregan que en el denominado 'Acuerdo de Respeto a la ciudadanía', firmado por ambas delegaciones el pasado 16 de octubre, se deja claro que las partes "respetan las funciones constitucionales y legales de todas las autoridades en todo el territorio nacional, antes y después de las elecciones".



"La Delegación del gobierno nacional reitera su compromiso con la función de la autoridad electoral y el deber constitucional de la fuerza pública", concluyen, sin hacer referencia al anterior comunicado.

¿Qué dice el comunicado anterior?

En un comunicado conjunto firmado por Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno, y Andrey Avendaño, delegado del 'Estado Mayor Central', señalaron que por invitación de las autoridades electorales iban a estar presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación.



"La Mesa de Diálogos de Paz acompañará a la población, a las autoridades nacionales, territoriales y municipales, a las electorales y al Ministerio Público durante el proceso electoral en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, este 29 de octubre", agregaron.



(Lea también: A 48 horas de las elecciones regionales, el Ejército entró a El Plateado, en Cauca).



Luego de la polémica generado por la supuesta invitación, que luego fue desmentida por el registrador Alexander Vega, Avendaño, en declaraciones para W Radio, descartó que vayan a asistir. "Nosotros no haremos presencia allí, no participaremos porque no se permite. Solo íbamos a presentar la solicitud", dijo en la emisora.



El presidente Gustavo Petro también se pronunció en su cuenta de X. "Ni el comisionado de Paz ni el Gobierno nacional han dado autorización alguna para que el Emc participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país", dijo.



El comunicado que generó la polémica se da días después de que se vio frustrado el ingreso del ejército a zona rural del municipio de Argelia, donde se alertó por la presencia de cambuches de las disidencias, campos minados, hombres armados y posibles francotiradores.

REDACCIÓN POLÍTICA

