¿Cómo va la implementación del acuerdo de paz? La Defensoría presentó su informe

La Defensoría del Pueblo presentó este martes el 5.° informe sobre la implementación del acuerdo de paz firmado con las extintas Farc en 2016, documento en el que la entidad señala que pese a los recursos invertidos durante estos siete años, no se han visto mayores avances.



En el evento de presentación del documento también estuvo presente la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo, quien defendió la política de 'paz total' del Gobierno y la definió como el medio para "abrir todas las compuertas de los asuntos no tratados de la impunidad en el país".

“A la paz le asignaron recursos importantes para garantizar su consolidación en el país, pero no hay mayores avances. Nos preocupa la forma como los están destinando”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación del informe.



El funcionario se enfocó en describir los avances en restitución de tierras, la formalización y en lo que relacionado con los proyectos legislativos que están vinculados a la implementación.



En ese sentido, señaló que no hay claridad sobre la forma de ingreso de los bienes al Fondo de Tierras.



"En lo que se refiere a la formalización de la tierra, es aducido un monto que supera los cuatro millones de hectáreas de los siete millones que constituyen la meta; sin embargo, las cifras no son confiables. Es advertida lo que sería una doble contabilización. La falta de claridad en los números ha sido admitida por el propio Gobierno Nacional", manifestó el funcionario.



Y agregó: “Hoy no tenemos certezas sobre avances en términos cuantitativos del acceso a la tierra. Dicho de otra forma, es un punto primordial del Acuerdo sobre el que no hay claridad en lo que a cifras se refieren”, expresó Camargo.



Durante su intervención aprovechó para lanzar duras críticas a la 'paz total'. De hecho, dijo que esta política es la responsable del lento avance en la implementación del acuerdo de 2016.



"La paz total lamentablemente está ralentizando el cumplimiento del Acuerdo Final porque, mientras la ejecución dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, no habrá reforma rural, los desplazados verán como una utopía el retorno a sus territorios; además, habrá un retraso con el cumplimiento a cabalidad de la política de restitución de tierras”, dijo.

Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz. Foto: Defensoría del Pueblo

Cuartas, por su parte, defendió la política insignia del Gobierno y dijo que con la ‘paz total’ buscan encontrar el camino para llevar a cabo una implementación más efectiva.



“Más allá de un checklist de cuánta tierra o cuántas casas se han entregado, debemos replantearnos colectivamente si ha cedido o no el conflicto en Colombia, y de qué manera la implementación del Acuerdo puede encontrar un lugar seguro para su implementación”, dijo.



Además, señaló que la política de 'paz total' es una "decisión del Gobierno nacional para abrir todas las compuertas de los asuntos no tratados de la impunidad en el país”.



“Creemos que la Paz Total, y en ella la implementación del Acuerdo de Paz, nos trae un reto profundo: la territorialización para saber dónde están 12.602 firmantes de paz que han permanecido leales honrando el Acuerdo”, concluyó la funcionaria encargada de la implementación.

REDACCIÓN POLÍTICA

