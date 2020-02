Movimiento Defendamos la Paz al Eln: 'El tiempo de la guerra ya fue'

El movimiento Defendamos la Paz rechazó el “paro armado” de 72 horas anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), guerrilla a la que le dijo que debe entender que los tiempos de la guerra ya pasaron.



El colectivo Defendamos la Paz es un movimiento social y diverso con presencia de integrantes de todas las fuerzas políticas, menos el Centro Democrático, que defiende el Acuerdo de Paz; todos los exnegociadores que sacaron adelante el proceso con la guerrilla de las Farc forman parte de él.

El rechazo absoluto a una amenaza armada lo expresa Defendamos la Paz en un comunicado en el que asegura que los colombianos “tienen el derecho de vivir en paz. Llegó el momento de que el Eln entienda: el tiempo de la guerra ya fue”.



El amenazante “paro armado” de este grupo irá desde las 6:00 de la mañana del viernes 14 de febrero hasta la misma hora del lunes 17, según panfletos distribuidos por esa guerrilla en la región del Catatumbo.



La guerrilla amenazó en un video que durante esas 72 horas la gente debe permanecer en sus casas o lugares de trabajo y que solo permitirá actividades “que no tengan que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo”.



Para Defendamos la Paz “el comunicado de esta guerrilla constituye una afrenta para una ciudadanía decidida a superar el conflicto armado”.



La información agrega que los colombianos “eligieron manifestarse de manera pacífica, alegre y organizada y no se plegarán a las demandas de los violentos”.

El movimiento está conformado por académicos, periodistas, defensores de derechos humanos y exintegrantes del equipo negociador de paz del Gobierno con las Farc, como Humberto De la Calle, María Ángela Holguín, Juan Fernando Cristo, Luis Carlos Villegas, Frank Pearl y el senador Roy Barreras, entre otros.



Ante la amenaza del Eln, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la respuesta del Gobierno será una “ofensiva total de la Fuerza Pública”.



“Las Fuerzas Militares y la Policía están listos para prevenir y contrarrestar cualquier acción que estos terroristas pretendan adelantar. Todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía”, dijo Trujillo en una rueda de prensa en Bogotá.



En los “paros armados” la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por el Ejército.

