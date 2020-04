Hay preocupación sobre el cumplimiento del proceso de paz

El movimiento Defendamos la Paz hizo una alerta a la ONU sobre los ataques al Proceso de Paz durante el Coronavirus. Hablan de una “instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz”.

El anuncio abarca cuatro puntos especiales: el aumento de asesinatos de excombatientes y líderes sociales, los planes del Gobierno, las excarcelaciones y las demandas de desfinanciamiento del dinero para la paz.



(Le puede interesar: Los municipios que enfrentan el virus y luchan contra la violencia)

1. Aumento de asesinatos de excombatientes y líderes sociales.



El movimiento llama especialmente la atención por el asesinato de casi 200 excombatientes de la firma del Acuerdo de Paz. Según la Misión de Verificación de la ONU, se han registrado 197 homicidios, 39 intentos de asesinato y 13 desapariciones.



La situación de líderes y lideresas es la misma. La Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 108 homicidios en 2019.



“El Gobierno permanece en silencio ante este atentado contra la paz, no se perciben iniciativas para detener el desangre y la pandemia le ha servido para camuflar su pasividad. La fuerza pública no reacciona, la Fiscalía General no avanza lo suficiente y los instrumentos proveídos por el Acuerdo de Paz, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no son convocados por el Gobierno”.



2. Los planes de Gobierno



Sobre este tema, aseguran que en el último informe de gestión de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el Gobierno “reveló intenciones de evadir el cumplimiento del Acuerdo de paz”, afirmó el Movimiento y agregó que el Gobierno insistió en el retiro de los senadores y representantes del Partido Farc, en la pérdida de beneficios de la justicia transicional y en las aspersiones con glifosato.



Asimismo, aseguraron que rechazan la fumigación con glifosato especialmente durante la pandemia, pues muchas familias dependen de los cultivos de pancoger.

3. Excarcelaciones durante la pandemia



Se refirieron al decreto 546, que autoriza la detención domiciliaria durante la pandemia y que no cobija a los miembros de la fuerza pública ni de las Farc. “Defendamos la Paz manifiesta que la exclusión constituye una violación del Acuerdo, que establece la libertar condicional para quienes acepten la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz”.



(Lea también: La polémica que se formó en el Ministerio de Interior por una circular)



4. Las demandas de desfinanciamiento del dinero para la paz



“La pandemia sirve de excusa para exigir la reducción de los dineros de la paz. El partido de Gobierno propuso que parte de los fondos de la implementación de los acuerdos de La Habana se prioricen en atención del Covid-19 para salud, mercados y para salvar las pequeñas y medianas empresas”, dijo el Movimiento y agregó que no se puede garantizar la salud en medio de la guerra y que por eso la apuesta de la paz forma parte de la respuesta sanitaria.



Finalmente, el Movimiento reiteró he llamado al secretario general de la ONU para que atienda la situación y agregaron que: “Acertó el secretario general cuando hizo un llamado al cese al fuego global. En Defendamos la Paz creemos, como él, que a más pandemia, más paz”.



POLÍTICA