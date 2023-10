Decisión de cese de operaciones se dio en libertad, dice oficina del Comisionado de Paz

La oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado de prensa en el que dijo que la decisión de anunciar la suspensión de operaciones ofensivas y de programar el cese del fuego bilateral para el próximo 16 de octubre "se dio en libertad" y que este paso "es el resultado de una proceso de una semana previo".



Hay que recordar que se esperaba que este domingo 8 de octubre se esperaba la instalación de la mesa de diálogos y el inicio del cese del fuego bilateral, algo que recién ocurrirá la próxima semana.



Antes de que se diera este anuncio, y en medio de la expectativa generada en Tibú por los avances del proceso, miembros de la comunidad increparon al funcionario del Gobierno y le preguntaron si finalmente se iba a instalar una mesa y si habría tregua.



"Ya van dos veces, al cañón de Micay el 25 tampoco fuiste", "Danilo, no nos van a mamar gallo", "tú no puedes salir Danilo hasta que no firmes lo acordado", son algunos de los reclamos que le hicieron al Comisionado, los cuales fueron registrados por Blu Radio en video.



Luego de esto, desde la oficina de Danilo Rueda calificaron las versiones sobre supuestas presiones al funcionario para firmar el cese como "tergiversaciones, especulaciones y malentendidos"



"No hubo insultos ni amenazas de muerte ni acciones que pusieran en riesgo la vida e integridad del Alto Comisionado para la Paz", se lee en el texto publicado este lunes.



Asimismo, señalaron que las decisiones comunicadas en el evento con respecto al cese del fuego y a la instalación de la mesa fueron tomadas antes de que el comisionado llegará al polideportivo de Tibú.

#Atención 🚨| Frente a rumores, especulaciones y malos entendidos con respecto al acto convocado por el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central FARC-EP, en Tibú, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se permite aclarar 👇🏽 pic.twitter.com/Cqd3pUHrb6 — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) October 9, 2023

"Antes del ingreso al evento público, en el talante democrático de nuestro gobierno, el Comisionado escuchó respetuosamente y conversó brevemente sobre la situación, reiterando que esta es la manera de construir una cultura democrática", agregaron.



Tras las diferencias entre las partes, se acordó que el cese del fuego comenzaría el 16 de octubre y desde la medianoche de este domingo 8 de octubre se suspendieron las operaciones ofensivas.



"Con el aval del Presidente se ha decidido cesar desde hoy a la media noche las operaciones ofensivas. Damos el primer paso en este proceso para abrir una mesa que se construirá en los territorios", informó Rueda.

REDACCIÓN POLÍTICA

