¿De qué se trata la beca que Mincultura dio a exFarc y por qué causa polémica en redes?

Una publicación realizada por Alexa Rochi, firmante de los acuerdos de paz de 2016 y quien se ha desempeñado como fotógrafa de Palacio, en la que celebra la obtención de una beca del Ministerio de Cultura y además comparte un video del archivo audiovisual de su paso por la guerrilla, ha sido, por un lado, blanco de críticas pues desde varios sectores políticos consideran la grabación como una apología a los grupos armados, y alabado por otros, los cuales reciben la noticia como un ejemplo de reinserción.



En el video de presentación que acompaña el mensaje, aparecen varias integrantes de las extintas Farc con fusiles y banderas al mismo tiempo que marchan. Se trata del archivo fotográfico que Rochi recopiló durante su pasó por esa guerrilla.



“Este año decidí presentarme por primera vez a una beca del @mincultura: Beca de gestión e investigación de archivos y sonoros de firmantes de paz. ¡Y me la gané! Hice una propuesta sobre ‘Otra visión de las mujeres de las FARC-EP’ con el archivo personal que he guardado por más de una década, de cuando me formé como fotógrafa de guerra”, escribió Rochi en la publicación.



A las mujeres que aparecen en las imágenes se les califica como “empoderadas”, “valientes”, afectuosas y “conscientes”, entre otras.



“Como mujer firmante de paz, afronto el estigma y el odio con determinación, sabiendo que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de la verdad, justicia y garantías de no repetición”, agregó Rochi.



Según la convocatoria de la beca, esta "busca apoyar la preservación, conservación y circulación" de colecciones sonoras o archivos fotográficos.



El valor de este estímulo, que tenía como requisito la participación únicamente de firmantes de paz, es de 20'000.000 millones de pesos y también dio como ganadoras a Tanja Nijmeijer, por un archivo histórico de las Farc, y a Eloisa Rivera Rojas, otras exintegrante de ese grupo.



Cuando los tambores de la guerra se apagan, las mujeres continuamos desempeñando un papel crucial en la construcción y consolidación de la paz.

Como mujer firmante de paz

afronto el estigma y el odio con determinación, sabiendo que la paz no es simplemente la ausencia de… pic.twitter.com/aT3XnZ33LN — Alexa Rochi 📸 (@AlexaRochi__) November 14, 2023



No es la primera vez que Rochi es foco de las críticas. Este año lamentó la muerte del jefe de las disidencias de las Farc, Iván Márquez, y aseguró que él fue una “víctima”. “Es una pérdida enorme para la gente que realmente cree en la paz”, aseguró en julio.



En aquel momento, la fotógrafa, que es una de las responsables de la imagen del presidente Gustavo Petro, publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida por el fallecimiento de quien hoy se sabe está vivo y sigue liderando a la 'Segunda Marquetalia'.

