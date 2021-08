De la Calle y Jaramillo rechazan la 'amnistía general' propuesta por Uribe

Los exnegociadores de paz Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo respondieron este martes a la propuesta lanzada hace algunos días por el expresidente Álvaro Uribe en el sentido de que "Colombia necesita una amnistía general".

Los exmiembros de la delegación del Gobierno en La Habana para los diálogos con la antigua guerrilla de las Farc emitieron una comunicación en la que señalan que "una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".



De la Calle y Jaramillo señalan que la discusión sobre una amnistía general se zanjó con el marco jurídico para la paz, promulgado en 2012, que establece las condiciones para el juzgamiento de los máximos responsables de delitos en medio del conflicto.



"En particular, esta norma constitucional permite la selección de los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que sean investigados y juzgados, y autoriza la renuncia condicionada a la acción penal para quienes no sean seleccionados".



Además, ambos líderes señalan que Colombia ha suscrito tratados internacionales que obligan al país a investigar y sancionar los crímenes de guerra.



"Colombia había suscrito el Estatuto de Roma y desde el 2002 estaba obligada a investigar y sancionar los crímenes de guerra y lesa humanidad, a riesgo de que interviniera directamente la Corte Penal Internacional", dice el comunicado.



Finalmente, De la Calle y Jaramillo le hacen un particular llamado al expresidente Uribe.



"Lo invitamos a elevar el ancla de la polarización, que tiene a Colombia atrapada en el pasado, y a moverse de manera genuina hacia la reconciliación. Por ejemplo, aceptando la participación en política de los miembros de las Farc según los lineamientos de la Corte Constitucional, así como ha apoyado la participación en su propio partido de líderes guerrilleros como Éver Bustamante o Rosemberg Pabón, parte de la cúpula del M-19 y responsables por tanto de crímenes atroces por los que nunca han respondido", expresa la comunicación.



Un llamado similar le hacen al senador de Colombia Humana Gustavo Petro, líder de la oposición en Colombia.



"Lo mismo debería hacer la izquierda, ahora que Petro se une a las voces de apoyo a

una amnistía general. En lugar de estar promoviendo la impunidad, deberían estar

acudiendo a la Comisión de la Verdad o, si es el caso, a la JEP, a explicar, por ejemplo,

la relación entre le Partido Comunista Colombiano y los crímenes cometidos por las

Farc-EP", concluye la comunicación.Vea aquí el texto completo de la comunicación.



