Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo, los hombres que lograron la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, expresaron su preocupación por los avances en su implementación. "Observamos con preocupación que las buenas intenciones no se traducen aún en avances en la gestión e implementación del Acuerdo", dicen en una declaración conjunta publicado en las últimas horas.



La misiva se hace a las pocas semanas de cumplirse los seis años de la firma del Acuerdo Final entre el Estado y la guerrilla, el movimiento armado irregular más poderoso y longevo del continente.



"La dedicación de las comunidades en los territorios y la vigilancia de la comunidad internacional lograron mantener vivo en este tiempo el proceso de paz, en medio de tantas dificultades", dicen.



"Al fin y al cabo, el presidente Duque había construido su plataforma electoral sobre la base de su oposición al Acuerdo. Por eso, cuando el presidente Petro anunció en su posesión como primer punto de su decálogo de gobierno que “vamos a cumplir el Acuerdo de Paz”, celebramos el renovado compromiso con el proceso de paz. Un semestre más tarde, observamos con preocupación que las buenas intenciones no se traducen aún en avances en la gestión e implementación del Acuerdo", aseguran.



De la Calle y Jaramillo ponen el énfasis en lo que pasa en los territorios tanto en la ausencia de toma de decisiones en la Casa de Nariño para enfrentar tan enorme desafío.



Con algunas paradojas: la carga de trabajo puesta sobre los hombros de Danilo Rueda, comisionado de paz, que ellos consideran "humanamente imposible" de llevar a cabo mientras que en simultanea hay puestos vacíos como un director en propiedad de la Agencia para la Reincorporación y Normalización.



Esto en paralelo con el ruido de los fusiles que no cesan en amplios puntos de la geografía nacional. "Inquietan las noticias cada vez más frecuentes de masacres en las regiones (30 en este semestre, según Indepaz) y el incremento significativo de asesinatos de líderes sociales en el nuevo gobierno (50% más, según la Fundación Ideas para la Paz)", dicen.



De la Calle y Jaramillo dicen que no desconocen las buenas intenciones del nuevo gobierno y recuerdan que están dispuestos a ayudar en lo que sea necesario para avanzar en la implementación del Acuerdo. Pero, eso sí, son enfáticos al afirmar: "Hacemos simplemente una invitación a pasar lo antes posible de la palabra a la acción, para que el proceso de paz no siga perdiendo terreno en los territorios de Colombia".



Este es el texto íntegro de la declaración emitida por quienes fueran el jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana y el alto comisionado de paz, respectivamente.



"Hace unas pocas semanas, el 24 de noviembre, se cumplieron seis años desde que firmamos el Acuerdo Final con las FARC-EP. La dedicación de las comunidades en los territorios y la vigilancia de la comunidad internacional lograron mantener vivo en este tiempo el proceso de paz, en medio de tantas dificultades.



El jueves 23 de junio de 2016 se llegó a un acuerdo sobre uno de los puntos más importantes de la agenda de negociación entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc: el fin del conflicto. Foto: Alejandro Ernesto /EFE

Al fin y al cabo, el presidente Duque había construido su plataforma electoral sobre la base de su oposición al Acuerdo. Por eso, cuando el presidente Petro anunció en su posesión como primer punto de su decálogo de gobierno que “vamos a cumplir el Acuerdo de Paz”, celebramos el renovado compromiso con el proceso de paz. Un semestre más tarde, observamos con preocupación que las buenas intenciones no se traducen aún en avances en la gestión e implementación del Acuerdo.



1. Queremos en primer lugar reconocer y aplaudir el incremento significativo de recursos para el Ministerio de Agricultura y las agencias del sector rural, indispensables para implementación del Punto 1 del Acuerdo - Reforma Rural Integral. Alentamos al gobierno a financiar y poner en marcha finalmente los 16 Planes Nacionales en materia desarrollo rural, que son la esencia de la RRI y que seis años después de su firma escasamente se han terminado de formular. Por ejemplo, el Ministerio de Salud aún no ha adoptado el Plan de Salud Rural.



2. La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos supone sin duda un reto mayúsculo para el nuevo gobierno. Los cultivos de coca llegaron a 204.000 hectáreas en el último año del gobierno Duque: el mayor crecimiento anual desde que UNODC lleva registros (43%). Por lo mismo, es urgente que el gobierno Petro produzca una hoja de ruta para implementar de manera vigorosa el Programa, con el enfoque territorial que propone el Acuerdo. Es bien conocida la relación directa que existe entre la presencia de cultivos de coca y de organizaciones criminales en los territorios, por una parte, y el asesinato de líderes sociales por la otra.



3. La violencia recurrente en los territorios amenaza la implementación del Acuerdo, que pretendía precisamente evitar el reciclaje de la violencia. Inquietan las noticias cada vez más frecuentes de masacres en las regiones (30 en este semestre, según Indepaz) y el incremento significativo de asesinatos de líderes sociales en el nuevo gobierno (50% más, según la Fundación Ideas para la Paz). La experiencia colombiana enseña que conversaciones de paz que no estén acompañadas de una estrategia eficaz de seguridad, fracasan.



4. Al finalizar el año, no ha sido nombrado en la Presidencia de la República un responsable de liderar la ejecución del Acuerdo y la articulación de las diferentes entidades encargadas de su implementación. Recientemente ha sido encargado formalmente de esas funciones el Alto Comisionado para la Paz, quien divide su tiempo entre las negociaciones con el ELN -cuyo reinicio celebramos vivamente-, los intercambios permanentes con organizaciones de crimen organizado en el campo y la ciudad, y sus otras responsabilidades en la Presidencia de la República. Es humanamente imposible que el Comisionado, además de estas tareas, se encargue eficazmente de la implementación del Acuerdo de Paz.



5. Tampoco ha sido nombrado un director en propiedad de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ni se ha creado como estaba previsto el Sistema Nacional de Reincorporación. El bienestar de 12.700 excombatientes de las FARC está en juego.



6. Nos preocupa que las bases del Plan Nacional de Desarrollo parecen reflejar un menor compromiso con la implementación del Acuerdo. Mientras que en el Plan del gobierno Duque existían 48 indicadores asociados a la implementación, en las bases publicadas por este gobierno hay seis veces menos indicadores (8). Tampoco parece haber indicadores para la mayoría de los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, lo que hace imposible medir su avance, ni para los cultivos de uso ilícito y el desarrollo alternativo, ni para la reincorporación de excombatientes, ni para cumplirle a las víctimas del conflicto. Lo que los gobiernos no miden, no lo hacen



7. También queremos hacer un llamado a proteger la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en los últimos meses ha mostrado resultados sin precedentes en un proceso de paz, como son los reconocimientos voluntarios de responsabilidad ante un tribunal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de guerrilleros y agentes del Estado. Ahora es importante que se cumplan las sanciones correspondientes como lo prevé el Acuerdo -asegurando los recursos para su ejecución- y que se continue el proceso de esclarecimiento de verdad para las víctimas. No hay ninguna necesidad de reformar la JEP, y mucho menos de incluir en ella organizaciones de crimen organizado que nada tienen que ver con sus propósitos.



8. Por último, hacemos un llamado a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia a no descuidar el mandato del Consejo de Seguridad de verificación de la implementación del Acuerdo -su principal tarea en Colombia-, y a la comunidad internacional a insistir con el mismo vigor en la implementación del Acuerdo de Paz. Es, de nuevo, gracias a esa vigilancia internacional que el proceso de paz se ha mantenido a flote estos seis años.



No desconocemos las buenas intenciones del nuevo gobierno y estamos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario para avanzar en la implementación del Acuerdo. Hacemos simplemente una invitación a pasar lo antes posible de la palabra a la acción, para que el proceso de paz no siga perdiendo terreno en los territorios de Colombia".



