De la Calle: “Cojámosle la caña a la propuesta de Carlos Holmes” 

Humberto de la Calle Lombana, quien fuera jefe del equipo negociador por parte del Estado colombiano en las negociaciones de paz con la entonces guerrilla de las Farc, tiene una lectura distinta de las últimas declaraciones dadas sobre el tema por el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.

En entrevista en El Encierro de W Radio, De la Calle aseguró que, desde su punto de vista, el ministro de Defensa no propuso modificaciones unilaterales al acuerdo de paz.



"Holmes dijo un acuerdo para la implementación sin tocar el texto y la reacción debería ser frente a eso. La reacción es exagerada, él no propuso modificar", fue el análisis que hizo de la Calle.



"Yo le dije a unos amigos, no seamos tan tontos, cojámosle la caña a Holmes. Lo que hay que aplaudir es que se diga que no hay que tocar los acuerdos", señaló De la Calle en su conversación en el programa de la emisora.



El Encierro es un nuevo espacio radial de media hora conducido por Alberto Casas que nace como resultado de la prohibición de salir a la calle para los mayores de 70 años.



En El Encierro se dan cita personajes de la política, la cultura, el periodismo y la farándula mayores de 70 años que comparten historias de su vida y relatos amenos en una cordial charla desde el confinamiento. En las últimas horas, el invitado fue el hombre que logró, a través del diálogo, quitarle las armas a la guerrilla más poderosa y antigua del continente.



Precisamente, en la conversación de la Calle recordó que en una de las negociaciones después del Plebiscito, los negociadores de paz le plantearon a los voceros del "No" no modificar el texto de los acuerdos, abriéndoles un espacio en la fase de implementación.



"En el fondo lo que dijo Holmes fue lo mismo que nosotros planteamos en ese momento", añadió de la Calle en esta charla.



La posición de del exjefe del equipo negociador varía con la de su exjefe, el expresidente Juan Manuel Santos quien en entrevista este domingo con EL TIEMPO se mostró vehemente:



“Todo acuerdo de paz, por su naturaleza, es imperfecto y susceptible de mejorar, siempre y cuando sea de común acuerdo entre las partes. Modificarlo unilateralmente es perfidia. Espero que el Gobierno no vaya a cometer nuevamente el error de ensayar modificaciones unilaterales porque se vuelve a estrellar con un costo muy alto para el país y para su gobernabilidad, como ya sucedió”, le respondió Santos a este diario ante el interrogante: ¿Qué opina de la propuesta del ministro de Defensa de ‘abrir la posibilidad de buscar un acuerdo para modificar los acuerdos’ con las Farc?



“Yo me pregunto, ¿para qué Holmes Trujillo quiere reabrir esa discusión en este momento, cuando toda su atención debería estar concentrada en superar la crisis del covid-19 y mejorar las condiciones de seguridad, bien mal que están? Siguen matando a los líderes y extorsionando a la gente en el campo”, agregó el expresidente y premio Nobel de la Paz.



El ministro de Defensa, por su parte, también respondió en una entrevista con EL TIEMPO que “en lo que respecta a la implementación de los acuerdos, el norte es la voz del presidente Iván Duque".



"En lo que tiene que ver conmigo, no hice ninguna propuesta de modificar unilateralmente los acuerdos”, reiteró.



En la conversación con este diario, Holmes explicó: “Lo que hice en el Senado fue recordar que Irlanda del Norte, en abril de 1998, selló un gran acuerdo de paz y que, a partir de ese acuerdo, se han venido dando consensos de la sociedad sobre aspectos prácticos que ayudan a que todos se acerquen. Y recordé también que después del plebiscito el Centro Democrático propuso un gran acuerdo nacional para la paz, que precisamente buscaba la estabilidad de la misma mediante consensos y vías institucionales”.



“Estamos de acuerdo en tener a las víctimas en el centro de la implementación, estamos de acuerdo con apoyar a los excombatientes que están consagrados a la legalidad, en apoyar a las familias que quieren sustituir la coca y en cambiar las condiciones para las zonas agrarias del país. La sociedad evoluciona todos los días y, en ese sentido, mi reflexión en la plenaria del Senado fue tener conciencia de esa evolución para la implementación”.



En medio de esta controversia se da la entrevista de De la Calle en la que también habló de su situación personal por el reciente fallecimiento de su esposa Rosalba.



POLÍTICA