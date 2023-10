El tenso momento entre pobladores de Tibú y el comisionado de Paz en evento con el EMC

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, vivió un tenso momento este domingo 9 de octubre durante un evento en Tibú, Norte de Santander, donde se esperaba que se instalara la mesa de diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las Farc, también conocida como la disidencia de Iván Mordisco.



Miembros de la comunidad increparon al funcionario del Gobierno Nacional ante la incertidumbre sobre si efectivamente iba a iniciar la mesa de negociación y se anunciaría un cese del fuego, teniendo en cuenta que había diferencias entre el Ejecutivo y el grupo guerrillero. Finalmente, esto no sucedió y se dio inicio a una mesa preparatoria de paz.



"Ya van dos veces, al cañón de Micay el 25 tampoco fuiste", "Danilo, no nos van a mamar gallo", "tú no puedes salir Danilo hasta que no firmes lo acordado", son algunos de los reclamos que le hicieron al Comisionado, los cuales fueron registrados por Blu Radio en video.



El Comisionado, por su parte, estaba arrinconado en un camión y conversaba con algunas personas.



Incluso, varios voceros de las comunidades que habían llegado hasta Tibú para participar del evento se tomaron la tarima principal para exigir el comienzo del cese del fuego.



Según Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno Nacional, "había también una diferencia en cuanto a los mecanismos del cese del fuego. Habrá una fase de suspensión de los operativos y luego sí el cese, esto porque hubo una consideración de dar tiempo para que arranque esa fase".

¿Qué se acordó

Tras las diferencias entre las partes, se acordó que el cese del fuego comenzaría el 16 se octubre y desde la medianoche de este domingo 8 de octubre se suspendieron las operaciones ofensivas.



"Con el aval del Presidente se ha decidido cesar desde hoy a la media noche las operaciones ofensivas. Damos el primer paso en este proceso para abrir una mesa que se construirá en los territorios", informó Rueda.



