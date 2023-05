Una carta escrita por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y enviada el 20 de mayo vía WhatsApp a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del autodenominado ‘Estado Mayor Central de las Farc’, luego del atroz asesinato de cuatro jóvenes indígenas por parte de miembros del frente ‘Carolina Ramírez’, levantó críticas por el tono y el lenguaje utilizado por el funcionario.



(Le sugerimos: Tras atroz crimen de disidencias, paz total de Petro enfrenta otro desafío)

En la misiva, en la que les informa sobre la decisión de suspender el cese del fuego en cuatro departamentos —tregua que fue decretada el 31 de diciembre del 2022—, rechaza los hechos e indica que “reconocer errores y las realidades del derecho internacional como que los niños no puede ser reclutados y solo desde los 18 años pueden vincularse a la guerra no es un capricho de nuestro gobierno es una exigencia en el derecho en la guerra”.



Sin embargo, insiste en “la posibilidad cierta de iniciar una mesa de conversaciones de paz” y agrega que el Gobierno sigue en disposición de instalar los mecanismos de verificación “en las regiones donde no se ha suspendido el cese del fuego” y que para tal fin “se ha planteado el levantamiento de las órdenes de captura del ente judicial”, para luego preguntar: “¿Continuamos con este trámite?”.

El lenguaje utilizado por Rueda en la misiva fue blanco de críticas. Para Jairo Libreros, docente de la Universidad Externado y analista político, el tono que utiliza el alto comisionado para la Paz es “sumiso” y “denota inferioridad”. Por otro lado, dice que el comunicado es “claudicante, porque está redactado como una temerosa rendición de cuentas a favor de un superior, en este caso las disidencias de alias Iván Mordisco. Es impresentable este comunicado”.

#CeseAlFuego 🇨🇴 A través de una comunicación por WhatsApp el Gobierno Nacional @petrogustavo suspendió el cese al fuego bilateral de carácter nacional y transitorio firmado con @EMCFarcEp 🕊️ ¡Nuestro compromiso con la construcción siempre se mantuvo! A pesar de las dificultades. pic.twitter.com/ACbiOBAdW5 — Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (@EMCFarcEp) May 22, 2023

Andrés Felipe Ortega, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Javeriana, menciona que la falta de contundencia en los mensajes del alto comisionado son muestra de la poca experiencia y de la ausencia de metodologías en torno a la ‘paz total’.



“El ‘Estado Mayor’ le está jugando a ver qué tanto está dispuesto a dejar pasar el Gobierno, y Rueda en ese sentido ha sido muy conciliador, pero estas negociaciones siempre son zanahoria y garrote. En ocasiones es muy suave y creo que también debe tener la capacidad de apretar y decir: ‘si esto no va para ningún lado, entonces les mandamos la fuerza del Estado’”, comentó Ortega, quien agregó que Rueda, así como varios funcionarios de este gobierno, “es alguien que sabe mucho, pero que no tiene ese bagaje o ese manejo político en medios y en otros escenarios”.

El ‘Estado Mayor’ le está jugando a ver qué tanto está dispuesto a dejar pasar el Gobierno, y Rueda en ese sentido ha sido muy conciliador, pero estas negociaciones siempre son zanahoria y garrote. FACEBOOK

TWITTER

Y es que justamente hacer un balance de su gestión al frente de la ‘paz total’ y de la implementación de los acuerdos firmados con las extintas Farc no es sencillo. Apenas concede entrevistas y la mayoría de declaraciones que llegan a los medios proceden de foros o discursos en el Congreso.



Durante su mandato se decretó el cese del fuego con cinco organizaciones, de los cuales solo dos siguen vigentes y apenas en uno de ellos se había logrado avanzar en definiciones sobre los protocolos de verificación (con el Emc), sin que esto signifique que ya existe un mecanismo de seguimiento definido y en aplicación.



"Pareciera que los únicos que cumplen el cese del fuego son el Gobierno y la Fuerza Pública”, le dijo a EL TIEMPO Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá.



Además de los cuestionamientos que ha recibido frente a la política insignia del gobierno Petro, también hay que hablar del Acuerdo Final, punto en el que ha recibido críticas por parte de negociadores y firmantes por el nivel de la implementación y por la seguridad de los excombatientes —fundamentalmente de los que habitan las ETCR y que en algunos casos han recibido amenazas por parte de las disidencias—.



(Le recomendamos: Las reacciones a la decisión de Petro de suspender cese del fuego con disidencias Farc)



Para Ortega es claro que más allá de su conocimiento del territorio, le es físicamente imposible atender todos los frentes abiertos. Sin embargo, considera que Rueda todavía “no entiende que su rol exige más direccionamiento”.



Por ello, desde el Gobierno ya trabajan para presentar el borrador de decreto para la creación de una alta consejería para la implementación del acuerdo que no estaría a su cargo y que sería similar a la que existió durante los gobiernos de Santos y Duque.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA