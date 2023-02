Con la puesta en libertad de Jorge Luis Alfonso López, condenado por el asesinato de un periodista que lo investigaba por hechos de corrupción, Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, vuelve a estar en el ojo del huracán por decisiones tomadas relacionadas con su oficina. Aunque algunas de estas salidas en falso no son de su absoluta responsabilidad, sí minan la confianza de la tarea tan sensible que le encomendó el presidente Gustavo Petro: la búsqueda de la paz total.



En la mañana de este jueves, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que el juez Orlando José Petro alertó a la oficina del comisionado de las consecuencias de la solicitud de Rueda a designar como facilitador de paz al hijo de la controvertida empresaria del chance Enilce López, 'La Gata'.



Además de este hecho, Rueda fue blanco de críticas de quienes consideraron que él es el máximo responsable de la información que le llegó al presidente Petro para anunciar en la noche del 31 de diciembre un cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, Eln.



El caso produjo una crisis en la mesa de negociación con esa guerrilla. El martes 3 de enero, el Eln aseguró que “no existe ningún acuerdo” para detener los combates.



Eso llevó al ministro del Interior, Alfonso Prada, a informar el miércoles 4 de enero que el Gobierno suspendía el cese de hostilidades de seis meses con el Eln, que habría entrado en vigor desde el pasado 1 de enero. Echando para atrás el anuncio sobre un acuerdo que nunca ocurrió.



En total, la Administración de Petro tenía decretos para detener los enfrentamientos con cinco grupos armados al margen de la ley, incluidas bandas criminales como el Clan del Golfo y grupos disidentes dirigidos por exmiembros de las antiguas Farc.



Un hecho que también fue criticado porque se hicieron sin tener protocolos firmados para verificar su cumplimiento. La ONU y la Iglesia advirtieron de la urgente necesidad de acordar un protocolo de actuación de las partes involucradas, tal cual como ocurre en todos los procesos de acercamientos como lo exigen los estándares internacionales.



El país estaba en esta discusión cuando se conoció que también la oficina de Rueda había postulado una lista de 16 personas como delegados autorizados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) con el propósito de “desarrollar acercamientos exploratorios y confidenciales.



En ese momento, el fiscal Francisco Barbosa alertó que entre ellos estaban cinco personas con órdenes de extradición. El funcionario viajó al Departamento de Justicia, en Washington, y reiteró lo que ya había dicho en Colombia cuando argumentó jurídicamente por qué no levantaría las órdenes de captura, como lo solicitó el gobierno Petro. Y, de paso, dijo por qué resulta ilegal la medida y riesgoso frenar operativos antimafia.



“Los grupos armados herederos de estructuras paramilitares no tienen un carácter político, y no existe una ley de sometimiento con las condicionalidades constitucionales que deben acatarse en estos procesos”, enfatizó Barbosa al término de una reunión con Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos.



De nuevo Prada tuvo que salir a aclarar que el gobierno colombiano "no está en la tónica" de pedir el levantamiento de órdenes de captura contra personas que hayan sido requeridas en extradición por Estados Unidos y que serán respetuosos de esas solicitudes una vez se presenten. Fue otra echada para atrás a un anuncio de Rueda.



Previamente a estos hechos, Rueda confirmó que Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, se encuentra con vida y “es uno de los que ha enviado los mensajes” para explorar las posibilidades de un diálogo hacia la paz.



Un hecho que también produjo críticas de varios sectores. Entre ellos, de Humberto de la Calle Lombana, jefe del equipo negociador en la Habana, Cuba.



“Iván Márquez y la llamada Segunda Marquetalia ya tuvieron su oportunidad y fallaron”, señaló De la Calle.



El senador aseguró que no está de acuerdo con “reabrir negociaciones” con Iván Márquez, pues lo único que le queda a este líder de las disidencias es “el sometimiento a la justicia”.



En ese sentido, De la Calle planteó algunos interrogantes: “¿Qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la Segunda Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana?”.



Rueda, además, estuvo envuelto en la polémica de las visitas a la cárcel de La Picota desde el Pacto Histórico para hablar de “perdón social” en tiempo de la campaña elctoral. Un hecho que también en su momento llevó al candidato Petro a aclarar.



“Danilo Rueda, el que lideró con el hermano de Petro la visita a la cárcel La Picota en plena campaña para hablar de perdón social a delincuentes, será el próximo Comisionado de Paz. La impunidad a corruptos, delincuentes y parapolíticos está cada vez más cerca”, señaló en su momento el abogado Daniel Briceño, cuando el presidente Petro lo designó en el cargo. De allá a acá, las salida en falso se acumulan.



