'Hay que dialogar con los narcotraficantes': Danilo Rueda, excomisionado de paz

"Los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otty Patiño, agradezco a Danilo todo su inmenso esfuerzo". Con ese mensaje, publicado en su cuenta de 'X', el presidente Gustavo Petro hizo oficial la salida de Danilo Rueda de su cargo como alto comisionado para la paz, el pasado miércoles, 22 de septiembre.

Los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otty Patiño, agradezco a Danilo todo su inmenso esfuerzo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2023

“Mi agradecimiento a todas y todos los que habitan en las zonas de conflictividad armada por abrir sus historias y vidas desde las que construimos otra metodología de una paz incluyente y en perspectiva de la justicia social y ambiental. Ustedes son el corazón de la paz con todos: comunas, barrios, caseríos afros, indígenas, mestizos”, expresó Rueda en un comunicado compartido un día después del mensaje del Presidente.



Y ahora, este domingo, ha cobrado eco la entrevista que Rueda le dio a Yamid Amat para EL TIEMPO. En la charla, el sentir del exfuncionario sobre su gestión y lo que viene para los diálogos de paz en el país.



(Lo invitamos a leer la entrevista completa: ‘Si no se habla con todos los grupos armados, difícilmente se va a lograr la paz’).

Habla Danilo Rueda tras su salida del Gobierno

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Rueda. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

En la entrevista publicada este domingo, Rueda respondió sobre las razones de su salida del cargo. Además, reveló que adelantaba contactos con el 'Clan del Golfo' y aseguró que, según su punto de vista, es necesario que "la paz sea con todos".



Interrogado por el espíritu de su afirmación, Rueda manifestó que los narcotraficantes no deben ser excluidos de la posibilidad de conversación para un sometimiento judicial.



"Hay que hablar con el narcotráfico, si no, no habrá paz posible. Lo intentó el presidente López, lo intentó el presidente Gaviria, lo intentó el presidente Uribe, lo intentó el mismo presidente Santos. Hay que transitar esa alternativa", dijo Rueda.



Su visión es que "hay que dialogar con los narcotraficantes y con todos los armados ilegales para su tránsito al Estado de derecho. Claro, en el marco constitucional y legal, sin ninguna concesión en esos aspectos", según señaló en entrevista con Yamid Amat.



"​La paz en Colombia se logrará cuando todos los colombianos, sin excepción alguna, nos vinculemos a ese gran propósito", enfatizó Rueda.



(Siga leyendo: Siete años después de firmar la paz, ¿cómo mira las Farc la implementación del acuerdo?).

¡Buenos días! ☀

📰 Iniciamos este domingo con todas las noticias de lo que pasa en Colombia y el mundo.

Esta es nuestra portada para este #DomingoEnELTIEMPO. ↓ pic.twitter.com/EWQQEdmhjz — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 26, 2023

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS