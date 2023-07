El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió este lunes al secuestro del intendente Luis Alberto Gómez, delito cometido por el Eln entre los municipios caucanos de Florencia y Mercaderes, en limites con Nariño.



“Está en un proceso de liberación, es una decisión del Eln a partir de la exigencia que hemos hecho como Gobierno de obrar en consecuencia con los compromisos que hemos asumido de construir escenarios de confianza para la paz”, dijo.



El intendente Gómez, comandante de la estación de Policía en el municipio de Colón-Génova, fue secuestrado en el sector conocido como Las Cuchillas cuando se movilizaba en un vehículo particular y fue interceptado por hombres armados.



Este episodio ocurre a pocas horas de que empiece el cese del fuego pactado entre el Gobierno y el Eln, el cual funcionará durante 180 días a partir del 3 de agosto.



Justamente, Rueda señaló que este tipo de hechos son "repudiables" y que hacen parte de los actos prohibidos pactados entre ambas delegaciones.



"Está claramente que se deben evitar confrontaciones armadas entre la Fuerza Pública y el Eln. Se crean, además, unos mecanismos expeditos de intervención para evitar esas confrontaciones y también en aplicación irrestricta del DIH como un todo, nosotros hemos planteado que la toma de rehenes está proscrita, de ahí que cualquier privación de la libertad secuestro no solo será repudiado, sino que activaremos todos los mecanismos para su pronta liberación", agregó.



Arranca el cese del fuego

Las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional continúan en la preparación para el comienzo del cese bilateral del fuego. En un comunicado conjunto, las partes anunciaron que será el miércoles -y no el jueves, como se pensaba inicialmente-, cuando se instale la instancia temporal que se creará para facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso de negociación.



Un día después, en un evento público que será transmitido por Señal Colombia y el Sistema de Medios Públicos, se darán a conocer los integrantes del Comité, así como las tareas y procedimientos que emprenderá.



Esta tregua ya cuenta con todos los protocolos para su funcionamiento. Se trata de nueve documentos que revelan directrices sobre el rol de la mesa y de la Iglesia en el cumplimiento de la tregua, el funcionamiento del Comité Nacional de Participación, la seguridad de los miembros del mecanismo de verificación y el tratamiento de situaciones o acciones críticas que puedan afectar el acuerdo.

