Una de las controversias que se ha generado alrededor de las negociaciones de paz con la guerrilla del Eln es la figura de Violeta Arango como gestora de paz.



Esta mujer estaba en la cárcel hasta hace unos días por presuntamente haber participado del atentado terrorista del Centro Andino en Bogotá, el cual dejó tres muertos, pero ahora está en Caracas con la delegación del Ejército de Liberación Nacional (Eln).



Frente a esto, el comisionado de paz, Danilo Rueda, aclaró que sigue vinculada al proceso por el atentado y su figura en los diálogos no representa impunidad.



"En el caso de Violeta, que se la ha concedido su gestoría de paz, hay que señalar que ella sigue siendo investigada por la justicia colombiana y será la justicia colombiana quien decida o no su responsabilidad en unos hechos dolorosos ocurridos en la ciudad de Bogotá. La gestoría de paz no significa impunidad y la gestoría de paz, además de significar un gesto de confianza en esto que se está construyendo con el Eln, en un conjunto de responsabilidades que están siendo monitoreadas por las autoridades colombianas y por la oficina del Alto Comisionado de Paz".



Sobre este tema, el abogado Francisco Bernate, quien representa a algunas víctimas del atentado, ha dicho que no están en contra del proceso de paz, pero sí “pero sí consideran que se les debió por lo menos informar de esta situación. Hoy se enteraron de esta libertad por los medios de comunicación, no asistieron a una audiencia, nunca se les informó nada en este proceso del que se viene hablando desde finales del mes de octubre”.



Y complementó que “consideramos también que el Estado colombiano hizo sus mejores esfuerzos para capturar a esta persona, mismos que hoy se ven en vano por esta decisión. Continuaremos en este y en los demás procesos por estos hechos velando por la verdad, justicia y reparación”.



