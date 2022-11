Luego de la retractación de las disidencias de las Farc sobre la amenaza emitida por 'Antonio Medina' de ocasionar 300 muertes en medio de la guerra que se libra en Arauca entre la estructura que lidera y el Eln, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió a este hecho como una muestra de que el mensaje de la 'paz total' está llegando a quienes lideran las insurgencias en el país.



Durante el encuentro con representantes de regiones Pdet y Pnis que tiene lugar en Bogotá hasta el jueves, Rueda les aseguró a las comunidades que "en cuatro meses de Gobierno, a pesar de los dolores que siguen experimentando en sus territorios", la propuesta de la 'paz total' ha "logrado que ese mensaje de la vida empiece a calar en la mente y el corazón de los comandantes de esas fuerzas irregulares y sus milicias".



La retractación de 'Antonio Medina' fue, en ese sentido, el ejemplo expuesto por el alto comisionado con respecto al alcance de la comunicación.



'No todo es cumplible en tres años y medio'

Danilo Rueda también se refirió a la factibilidad de cumplir con la cabalidad de lo propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en la política de 'paz total'.



"Estamos en una situación de economía en crisis en el mundo. Tenemos que ser realistas, seguir fortaleciendo el corazón de la esperanza. No todo es cumplible en tres años y medio", aseguró el funcionario.



No obstante, el comisionado afirmó que ese lapso de tiempo servirá para cimentar la democracia colombiana.



"Este llamado al realismo no significa opacar la esperanza", sentenció Rueda.



REDACCIÓN POLÍTICA

