Este lunes, el llamado 'Estado Mayor Central de las Farc' comunicó que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, el 20 de mayo les informó sobre la decisión de suspender el cese del fuego a través de una carta enviada supuestamente por Whatsapp. Esto después de la masacre que cometió ese grupo armado contra cuatro menores indígenas que escaparon tras ser reclutados.



En la misiva, dirigida al comandante de las disidencias Iván Mordisco, Rueda insiste "la posibilidad cierta de iniciar una mesa de conversaciones de paz seria, profunda para dar respuestas a los excluidos de nuestro país".



Señaló que "a raíz de los asuntos sucedidos en las últimas horas con la ejecución de niños con la argumentación que eran desertores en Putumayo" se ha generado un "escepticismo en la opinión y ambiente de inseguridad que hace poco creíble la voluntad de paz".



Añadió que "desconocer la gravedad de lo ocurrido con los niños es una afrenta a la sociedad de los excluidos, a los pueblos originarios que son posibilidad de salvación popular para la humanidad".



En un apartado del texto, asegura: "Reconocer errores y las realidades del derecho internacional como que los niños no puede ser reclutados y solo desde los 18 años pueden vincularse a la guerra no es un capricho de nuestro gobierno es una exigencia en el derecho en la guerra".



Por otro lado, les dice que como lo informó el 19 de mayo en Catatumbo, el Gobierno ha "reconocido siempre sus compromisos con la vida en reducción de violencias armadas respetando la vida de seres humanos y de los bosques, dejando en libertad pronta a varios secuestrados, aclarando situaciones de las que se les responsabilizaba".



También menciona que las quejas de los disidentes sobre supuestos ataques de los que han sido víctimas en medio del cese del fuego "han sido tramitados".



"Existen los medios internos propios de la fuerza pública y los que estos dieran a lugar en investigaciones penales. Adicionalmente con el inicio del Mecanismo sus 10 quejas han sido tramitadas, cuatro de ellas aclaradas, dos por resolver (una con indicios o pruebas que seguimos esperando)", agregó.

Por otro lado, dice que "en relación con daños irreparables a la vida de sus integrantes, por ustedes denunciados, que podrían ser claras infracciones al DIH y crímenes de guerra, son tomados muy en serio. Este gobierno no tolera las violaciones a los DH y al DIH, es el nuevo enfoque de la seguridad humana".



Respecto a la masacre, dice que por ese crimen se tomó la decisión de suspender el cese del fuego. Pero aclara: "Tal decisión está acompañada de nuestra disposición a iniciar la mesa de conversaciones a la mayor brevedad posible. La delegación de paz del gobierno ya está designada, y se conocerá públicamente, tal como ayer expresamos en Catatumbo".



El lenguaje utilizado por Rueda ha sido blanco de críticas. Jairo Libreros, docente de la Universidad Externado, asegura que el tono es "sumiso" y "denota inferioridad". Por otro lado, dice que el comunicado es "claudicante, porque está redactado como una temerosa rendición de cuentas a favor de un superior, en este caso las disidencias de Mordisco. Es impresentable este comunicado".



El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, reparó que "el tono servil de la carta de Danilo Rueda a las disidencias de las FARC es vergonzoso. Arrodillaron al estado ante los criminales y no sirvió de nada. El supuesto cese al fuego sólo sirvió para fortalecer a los violentos y desmoralizar a nuestra fuerza pública. Urge timonazo". Por último, pidió la renuncia de Rueda.



La representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, se sumó a las críticas a Rueda. "Lo he cuestionado desde el día #1 e insisto en ello: la #PazTotal ha sido un cúmulo de errores por la falta de idoneidad del Sr. Danilo Rueda. Presidente @petrogustavo, ¿hasta cuándo lo piensa sostener? ¿Por qué persistir en este desgaste cuando puede reajustar con gente capaz?", afirmó.



