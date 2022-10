El alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, habló con EL TIEMPO sobre los diálogos con el Eln, sobre qué pasa con la mesa que se instaló en Venezuela y sobre qué tan optimistas están en el Gobierno alrededor de ese proceso que se inicia.



¿Cuándo se sientan formalmente con el Eln?

La mesa de conversación será el mes de noviembre, sin saber exactamente la fecha ni el lugar. Estamos definiendo el momento en que podamos concretar esas dos decisiones.



¿Ya están definidos los negociadores del Gobierno?



Estamos internamente en esa toma de decisión y será el presidente quien tome la determinación con base en lo que hemos venido construyendo.



¿Pero usted hará parte del equipo negociador?



Claro, por supuesto. Pero, como en el pasado, habrá un equipo de diálogo que lleve el diálogo de manera directa. Como ustedes comprenderán hay que abordar simultáneamente otras situaciones de construcción de paz con otros grupos armados.



¿Es decir, usted estará yendo y viniendo?



Si señor, estaremos en esa función. Una especie de director técnico.



¿Por qué no nos anticipa algunos nombres?



Es imposible, es imposible. Pero le puedo anticipar que va a expresar el país nacional, va a expresar el carácter de la identidad de este gobierno y de los intereses de los colombianos y las colombianas.



Quienes han dialogado con el Eln dicen que no es fácil. ¿Espera que se alcance a finiquitar algo en este gobierno?



Sí, tenemos total esperanza de que vamos a lograr resultados, a pesar de los pesares y a pesar de que se lee una historia como muy negativa, creemos que estos intentos de conversación con el Ejército de Liberación Nacional dejan lecciones aprendidas desde las cuales hemos partido y esos puntos de partida hacen que el diálogo vaya tener decisiones eficaces. Habrá unos asuntos de mayor profundidad que iremos abordando. Nada será fácil, pero la esperanza y la disposición que hemos visto nos animan a pensar que vamos a lograr avances sustanciales.



¿Es decir, usted ve la disposición de avanzar por parte del Eln?



Totalmente. Y logramos percibir que hay unidad de mando, que hay la dirección compartida, que no es como esa visión que existe que hay cuestiones aisladas. No, aquí hay una disposición que hemos logrado verificar aún en medio de disputas territoriales, de tensiones armadas que se siguen experimentando en los territorios. Estos días se ha conocido la situación triste y lamentable de Arauca, pero hemos también logrado demostrar que no solamente está esa expresión de violencia, sino también que hemos logrado de alguna manera menguar los efectos nocivos sobre la población y también generar ambientes de disposición hacia el diálogo



¿Usted sí cree que el Comando Central (Coce) sí tiene el mando?

Totalmente. El grupo, sus mandos tienen una identidad, un propósito común de ser parte de la paz y esto de ninguna manera niega la posibilidad de que haya discusiones internas en esa organización como ocurre en cualquier tipo de organización, en este caso armada y política, pero igual sucede en otras instituciones y espacios.



¿Y entonces todavía no está resuelto donde será la negociación?



No, nada de eso se ha resuelto. Se va a mantener este espíritu rotativo de la mesa de conversaciones, ciclos de más de 20 días, recesos y otra vez se vuelve a la mesa.



¿Se podría dar la posibilidad de que parte de los diálogos se efectúen en Colombia?



Todo lo que se acuerde será en la mesa y en este momento no hay mesa.



Ha habido críticas por el hecho de que Nicolás Maduro sea garante. ¿Cómo están viendo eso en el Gobierno?



Hay que separar dos cosas. Uno es que los garantes ya estaban definidos desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Eso no es una invención de este Gobierno. En segundo lugar, los asuntos internos les corresponde resolverlos a los venezolanos. Ustedes ya han visto también toda una apertura que existe en el restablecimiento de las relaciones, que consideramos muy importante. También somos conscientes de la importancia de la construcción de paz en Colombia para la construcción de una paz regional o continental. Así que vemos con muy buenos ojos y damos fe de la imparcialidad, transparencia, coherencia y cuidado con el que el Gobierno del presidente Maduro ha ejercido su activación como garante durante todo este periodo de cumplimiento de los protocolos, en ningún momento hemos experimentado injerencia, imposiciones o ventajas para ninguna de las partes y de esto pueden dar fe los otros garantes y personas o entidades como la Iglesia Católica y la misión de Naciones Unidas para la verificación del proceso de paz, que eso es así. Todo este proceso ha sido transparente, aún en esta fase de confidencialidad.

Delegación del Gobierno y Eln en Caracas, Venezuela. Foto: @CGRuizMassieu

¿Mirando al futuro, con el Eln habrá una nueva justicia transicional?

Es imposible afirmar algo al respecto. Públicamente el Eln ha hecho cuestionamientos a este marco normativo desde su origen y no es un tema que esté planteado sobre cuál es el mecanismo. Está claro que en cualquier proceso de paz y en particular este con el Eln, los derechos de las víctimas son un asunto sustancial, en particular los asuntos de afecciones en los territorios.



¿Y el tema del cese del fuego?



Es parte de los asuntos que se podrían abordar en la mesa.



Usted en estos días, refiriéndose al Eln, dijo que entendía sus motivaciones. ¿Cómo entender eso?



Es una expresión, comprendemos, comprender no significa justificar. Comprendemos por qué la gente entra a dinámicas armadas, toma la opción por las armas. Eso en ningún momento significa justificar y justo por la apelación a la razón por la cual se toman las armas es que decimos ‘paren la violencia’. Si es un movimiento que se afirma revolucionario debe obrar en consecuencia aplicando las normas del Derecho Internacional Humanitario.



¿Qué va a pasar con los militares cuando se inicien los diálogos con Eln?



Las Fuerzas Militares seguirán cumpliendo sus responsabilidades institucionales, los organismos de inteligencia harán lo mismo. El enfoque de la seguridad humana de ninguna manera significa que deje de ejercerse el uso legítimo y legal de la fuerza. Será respetuoso de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y todo lo que suceda en la mesa de conversaciones será conocido también por las Fuerzas Militares, como por la sociedad en su conjunto.



¿Eso significa que un militar podría estar en la mesa de diálogo?



Claro, es posible, como que hayan algunos sectores empresariales, claro que sí.

¿Y cómo van los acercamientos con las organizaciones delincuenciales que le han expresado al Gobierno su disposición de entrar a un diálogo?

En expresiones y gestos de reducción de la violencia, que significa no torturar, no matar y no desaparecer y evitar disputas territoriales que generen afecciones no solo sobre los civiles, sino también sobre otros grupos armados y también sobre las fuerzas policiales y militares, en eso estamos. Mantenemos monitoreo permanente de los compromisos que cada expresión armada viene asumiendo.



¿Cuando hablamos de bandas, se podrían acoger las dedicadas al microtráfico en ciudades?



​Aquí hay que reconocer una situación que dejan cuatro años de una ausencia de respuesta coherente con el Acuerdo de Paz y es la proliferación o consolidación de otras expresiones armadas, en las cuales hemos constatado la capacidad de operación en las zonas rurales de grupos armados, que tienen controles en la ciudades y, a su vez, cómo hay una combinación de estas operaciones armadas de zonas rurales en zonas urbanas.



¿Eso significa que algunas bandas urbanas podrían acogerse?



Así es, pero no significa de ninguna manera una confusión de reconocimiento de estatus político. No, se trata simplemente de reconocer una situación real, que la padece la gente que vive en los territorios y en esos territorios hay unos poderes en algunos casos, consolidados de control social territorial. Partiendo de esa realidad, de la imposibilidad de desconocerla, es que se ofrece un escenario de diálogo, que evite el desangre, que evite la continuidad de una operación irracional y que posibilite el tránsito de estos grupos al Estado social de derecho y ese tránsito del Estado social de derecho significa el respeto de los derechos de las personas victimizadas en esos territorios. Significa brindar garantías para la enunciación de la verdad para que haya una justicia pronta, eficaz, efectiva y una posibilidad de desmonte de economías ilegales y de beneficiarios y de quienes participan en estos planes armados.

Disidencias de las Farc Foto: Policía

¿Qué va a pasar con los grupos extranjeros que hacen presencia en el país como los mexicanos o los venezolanos?

Estamos hablando de una criminalidad transnacional y por eso la cooperación con los Estados Unidos y el cambio en la política y en la relación con los Estados Unidos va a ser sustancial para que Colombia pueda transitar hacia una democracia con menos tipos de violencias organizadas.



¿En qué van los acercamientos con las disidencias?



Estamos todo, todo, en fase de exploración.



¿Con los que se acogieron al proceso de paz y después lo abandonaron, estamos hablando de negociación o de acogimiento?



Estamos hablando inicialmente de que nos encontramos en la fase exploración y a partir de los gestos concretos que demuestren que hay unidad de mando, que demuestren un desescalamiento de las violencias y compromisos de respeto a la vida, estableceremos los mecanismos para dialogar y hasta ahí vamos.



Usted dice que compromisos de no violencia, pero estas bandas están dedicadas al narcotráfico. ¿Entonces qué va a pasar con la lucha contra ese flagelo?



Lo primero es la vida y el clamor que hemos escuchado de todos los habitantes de todos estos territorios que es proteger la vida, ese es el punto de partida. De ahí después vamos a derivar otros asuntos que justamente van a ser discutidos, dialogados a nivel mundial. Aquí es importante asumir nuevamente lo que el acuerdo de paz y el expresidente Santos empezó a llamar al mundo nuevamente a una discusión internacional sobre este fenómeno de la violencia que se genera a través del tráfico de drogas.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ P.

