El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió no revocar la inscripción de la candidatura de Jorge Rodrígo Tovar Vélez, hijo de Jorge 40, a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Ctep).



(En contexto: 'Yo no elegí la guerra que me tocó vivir': Jorge Rodrigo Tovar)



La solicitud remitida al CNE señalaba que Tovar Vélez "no podía acreditar la condición de víctima y una representación genuina a los individuos, comunidades y territorios, al ser hijo de un reconocido victimario que operaba en las zonas territoriales en las que se encuentra la Circunscripción Transitoria Especial de Paz - Ctep N°12. Su postulación resulta una afrenta a las víctimas y una revictimización de ellas".

La sala constató que el nombre del ciudadano Jorge Rodrígo Tovar Vélez reposa en el Registro Único de Víctimas (RUV) bajo el estado de “incluido”, por hechos victimizantes sufridos el 11 de marzo del año 2006 y el 24 de mayo de 2015, los dos como resultado de desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de Valledupar, Cesar.



Tovar pretender llegar a la Cámara de Representantes por el departamento del César a través de una Circunscripción Especial de Paz número 12, con el aval de la “Asociación Paz Es Vida Pa-Vida”.



La Circunscripción 12 se compone por los municipios del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz Pueblo Bello y Valledupar. Municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. Y los municipios del Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta. En estos mismos municipios operó el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo el mando de alias Jorge 40.



(En contexto: Hijo de Jorge 40 aspira a la Cámara a través de las curules de paz)

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Tovar Vélez, hijo de jorge 40 Foto:

En conversación con EL TIEMPO, Jorge Rodrigo Tovar aseguró que él se considera una víctima de conflicto armado por haberse tenido que desplazar en 4 oportunidades de su ciudad natal, Valledupar. Además, resaltó que él hace parte del censo oficial de víctimas del conflicto armado del Registro Único de Víctimas (RUV).



"Yo hago parte de las víctimas, de las víctimas reales del conflicto armado. Yo tengo mis manos limpias, yo no elegí la guerra que me tocó vivir. Yo me he dedicado a trabajar honestamente y a estudiar. Yo no tengo una sola investigación. Yo no me siento aludido porque yo soy víctima del conflicto armado", expresó Tovar.



Su iniciativa ha generado una gran controversia entre las víctimas y algunos sectores del Gobierno, quienes rechazan su aspiración para las próximas elecciones de 2022 a la Cámara de Representantes.



POLÍTICA

En otras noticias

- 'Nos estamos dejando quitar las banderas': Petro sobre Rodolfo Hernández



- La protesta social, eje de la polémica entre el Gobierno y la oposición