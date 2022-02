Luis Francisco González apenas iniciaba su recorrido por el sur de Bolívar para hacer campaña política cuando 20 hombres armados se acercaron en motocicletas e irrumpieron en el lugar donde estaba reunido con la comunidad.



“No hicieron nada porque no quisieron”, expresó Luis Francisco. Tan solo en enero de 2022, en los 167 municipios que conforman las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz (Ctep), se registraron 13 hechos de violencia, los cuales abarcan 7 amenazas, 3 atentados y 3 asesinatos.



El candidato aspira a lograr una curul en la Cámara de Representantes a través de la circunscripción transitoria especial de paz (Ctep), con el número 501.



Las Ctep surgieron a partir de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, con el propósito de darles representación política a las víctimas del conflicto armado y a los territorios más afectados por la guerra y con poca presencia estatal.



Los hombres que interrumpieron el encuentro, quienes se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), dieron un mensaje: su presencia iba a ser permanente en la zona e iban a controlar el narcotráfico; además de solicitar la colaboración de los habitantes del territorio.

Circunscripciones transitorias de paz. Foto: EL TIEMPO

La reunión se canceló y los asistentes entraron en zozobra. “Un grupo armado llega, convoca a la comunidad, dice lo que quiere hacer y se va como si nada, en moto por las vías del departamento, aun sabiendo que San Pablo es un municipio militarizado”, expresa Luis Francisco, quien luego de este hecho y junto con su equipo de trabajo pertenecientes a la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra (ACVC), decidieron solicitar un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).



El sur de Bolívar pertenece a la circunscripción 13 –de 16 existentes alrededor del país– y es un departamento que, según los mapas de riesgo la Misión de Observación Electoral (MOE), tiene actualmente siete municipios en riesgo de violencia para los comicios que se realizarán el 13 de marzo.



“Corrimos el riesgo y lo seguimos corriendo porque en todas las zonas rurales de estos municipios hay presencia de grupos armados. Nada más en San Pablo hay siete grupos armados y esa es una realidad que nos toca afrontar todos los días durante las elecciones y cotidianamente para los pobladores. Hay un riesgo constante y no hay garantías para desarrollar el ejercicio de la participación política”, afirma Luis Francisco.

Luis Francisco llegó a San Pablo en 1978. Desde entonces ha habitado en la zona rural del municipio y le ha interesado la participación en juntas de acción comunal (JAC) para conocer las problemáticas de la población.



En 1993 fue presidente de la JAC del corregimiento de Agua Sucia. La presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzó a aumentar hasta que el 8 de enero de 1999, un grupo de paramilitares llegó al casco urbano de San Pablo y asesinó a 14 personas que se encontraban en varios bares y discotecas del pueblo.



El miedo a ser asesinado obligó a Luis Francisco a desplazarse en dos ocasiones. “Después de que yo me fui de esa zona comenzaron los asesinatos. A llamar a la gente uno por uno y los asesinaban delante de las otras personas”, comentó.



Luis Francisco González junto a sus colegas de la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra (ACVC). Foto: Cortesía



Ahora Luis Francisco vuelve a enfrentarse de nuevo a los grupos armados, pero esta vez como candidato a la Cámara de Representantes por Bolívar. Luego del episodio de las AGC, el aspirante por una curul recorre el territorio en una camioneta con dos escoltas y un botón de pánico.



“Me siento más amarrado y más vulnerable teniendo dos escoltas porque no sé qué tanto esté en riesgo al momento de salir a las veredas o los corregimientos. Esto nos pone en riesgo porque no sé cómo vayan a reaccionar los grupos armados, que muy seguramente nos los vamos a seguir encontrando en el territorio”, dijo el candidato.



Actualmente, el departamento de Bolívar cuenta con 30 candidatos para las Ctep. Las víctimas, quienes en su mayoría han liderado procesos sociales en sus comunidades, deben encontrarse haciendo campaña política con quienes han sido sus victimarios.



“Creo que es una posibilidad para el territorio que alguien que conozca, alguien quien haya vivido acá, sea quien se quede con esta curul y no alguien quien llega cada cuatro años y desconoce las problemáticas y lo que sucede en el territorio”, expresa Luis Francisco.



Y agrega: “Hemos estado en muchas veredas y corregimientos hablando de la importancia de tener un representante en el Congreso que sea del territorio. Que comprendan cuál es el papel de un congresista”, explica.



Los procesos electorales en Colombia siempre han estado enmarcados en contextos de violencia. Aunque hace cuatro años se realizaron los comicios más tranquilos –los primeros luego de la firma del acuerdo de paz–, actualmente el panorama es diferente.



En algunas regiones del país, la violencia se ha recrudecido en las zonas marcadas históricamente por el conflicto como Chocó, Arauca, Nariño, Catatumbo, Córdoba y Antioquia. Esto debido a la llegada a los territorios y reconfiguración de nuevos actores violentos tales como disidencias de las Farc, el Eln y distintos grupos armados organizados.



Datos claves sobre las circunscripciones de paz. Foto: EL TIEMPO



“La presencia y acciones de los grupos armados ilegales en dichas zonas tiene un impacto sobre el proceso electoral, y de no adoptarse las medidas necesarias la jornada electoral del 13 de marzo podría verse gravemente afectada”, dice Alejandra Barrios, directora de la MOE.



En entrevista con EL TIEMPO, Barrios expresó que las curules de paz son el esfuerzo más importante de inclusión política y electoral, a nivel poblacional y territorial, desde la Constitución de 1991.



Además, agregó: “Esas circunscripciones requieren una atención especial porque del proceso de inscripción de cédulas depende, por ejemplo, la financiación de las campañas de los candidatos a las curules de paz”.



En materia de seguridad, Barrios manifestó que uno de los componentes fundamentales es brindar garantías de seguridad a candidatos que son víctimas y que tienen que hacer proselitismo electoral en las zonas en donde posiblemente están sus victimarios.



“Es un tema de garantías que tiene que ser muy fuerte, y nosotros no hemos visto que alguna entidad del Estado señale un plan especial de seguridad para las circunscripciones especiales de paz”, expresó Barrios.



Al igual que Luis Francisco, Patricia Moreno es víctima de desplazamiento forzado, lideresa social y defensora de derechos humanos en el departamento de Arauca.



Ella inscribió su candidatura por el número 502 de Asodipaz en la lista por Arauca. Moreno ha trabajado con diversas organizaciones de víctimas, mesas municipales y departamentales y asegura que ocupar este espacio en el Congreso es la oportunidad que necesita para trabajar por las víctimas.



“Yo vivo en un centro poblado donde hay más de 17.000 habitantes y tenemos una problemática aún del conflicto, porque aún lo vivimos diariamente. Uno sabe que como líder puede impulsar y hacer más efectivos los derechos de las víctimas estando allá en la Cámara de Representantes”, dice la candidata.



El caso de Patricia es de especial atención porque Arauca es uno de los departamentos que actualmente enfrentan una fuerte guerra entre el Eln y la disidencias de las Farc. La mayoría de candidatos por curules de paz viven en el campo, razón por la cual se puede tener un riesgo mayor.



“Para nosotros es una zozobra, es un miedo. También es más un asunto de autocuidado, pues uno conoce a la gente del pueblo, sabe cuando llega gente que no es del pueblo, que es rara”, explica Moreno.



Ella, además, asegura que se siente intimidada y siempre está a la expectativa de cualquier cosa que pueda suceder. “Hay mucho miedo. El simple hecho de saber que uno va a agarrar una carretera para moverse de municipio a municipio es un riesgo supergrande porque uno no sabe en qué momento le van a salir los grupos ilegales por la carretera”, dice.



Como medida de autocuidado, Patricia siempre llama a varios líderes de determinada comunidad para preguntar cómo está la situación y poder realizar sus reuniones.

“Sin embargo, es un riesgo porque es un señalamiento. Por el simple hecho de usted estar en una curul de paz a usted lo señalan y los líderes estamos señalados por los grupos al margen de la ley”, expresa.



El panorama es tan complejo que la candidata cree que la expectativa que tenía frente a la votación no se va a dar. “No creo que la gente salga a votar. El simple hecho de colocar unas mesas de votación implica un riesgo para la población porque las mesas van a estar custodiadas por el Ejército y la Policía. Nadie va a querer ir a votar por eso. No creo que la gente salga fácilmente”, afirma.

Riesgo de violencia

Luis Francisco González y Patricia Moreno son tan solo algunos de los rostros del difícil panorama electoral. A cinco semanas de las elecciones el riesgo de violencia es una de las principales preocupaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE).



De los 167 municipios habilitados para votar, 145, es decir, el 86,8 por ciento, presentan riesgo de violencia para la jornada electoral del 13 de marzo; 52 de estos se encuentran en riesgo extremo, es decir, el 31 por ciento; 65 municipios están en riesgo alto (39 por ciento) y 28, en riesgo medio.



Para el análisis se tuvieron en cuenta riesgos como la presencia de grupos armados organizados y delicuenciales, el desplazamiento forzado y riesgo por violencia política, social y comunal.



“La presencia y acciones de los grupos armados ilegales en dichas zonas tiene un impacto sobre el proceso electoral, y de no adoptarse las medidas necesarias la jornada electoral del 13 de marzo podría verse gravemente afectada. Un ejemplo de ello es Arauca, departamento que las últimas dos semanas ha sido víctima de acciones armadas del Eln y disidencias de las Farc”, afirmó Barrios.



Histórico de riesgo consolidado por factores de violencia. Foto: EL TIEMPO

En nueve circunscripciones, el 100 por ciento de los municipios presentan condiciones de riesgo. Aquellas corresponden a la circunscripción número 6, Chocó (14 de 14 municipios); la circunscripción 3, Bajo Cauca (13 de 13 municipios); la circunscripción 7, sur de Meta y Guaviare (12 de 12 municipios); la circunscripción 10, en el Pacífico nariñense (11 de 11 municipios); la circunscripción 2, Arauca (4 de 4 municipios); la circunscripción 4, Catatumbo (8 de 8 municipios); circunscripción 11, Putumayo (8 de 8 municipios); circunscripción 13, sur de Bolívar (7 de 7 municipios) y la circunscripción 9, Pacífico y Valle-Cauca (4 de 4 municipios).



De acuerdo con la investigación, no obstante el acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, se ha recrudecido la violencia en las zonas marcadas históricamente por el conflicto. Esto debido a la llegada a los territorios y configuración de nuevos actores violentos, tales como disidencias de las Farc, Eln y grupos ilegales.

Candidatos en la mira

Además de los candidatos por las curules de paz, en enero de 2022 se registraron 37 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, los cuales representan un incremento del 27,6 por ciento con respecto al mismo periodo del 2018, cuando se registraron 29.



Con el agravante de que, mientras en el 2018 ninguna de las agresiones estuvo dirigida contra candidatos al Congreso de la República o precandidatos a la Presidencia, en el 2022 han tenido lugar 8 amenazas a candidatos al Congreso, un atentado contra un candidato a ocupar la circunscripción transitoria especial de paz (Ctep) de Magdalena-Guajira-Cesar, una amenaza contra una lideresa candidata a la Ctep del sur de Tolima y una amenaza contra un precandidato presidencial.



“Lo anterior marca un panorama preocupante, pues en los meses de febrero, marzo y mayo del 2018, 7 candidatos al Congreso fueron víctimas de violencia (5 atentados y 2 amenazas) y 3 aspirantes a la Presidencia fueron amenazados”, dice la MOE.



Los líderes políticos han sido las principales víctimas de la violencia, reuniendo el 55,6 por ciento del total de las agresiones (con 20 registros); en específico, la mayoría de las amenazas (15) y de los atentados (4). En ese sentido, los hechos de violencia contra este liderazgo aumentaron 81,8 por ciento respecto al 2018, cuando ocurrieron 11.

Los líderes sociales, por su parte, han sido objeto de 13 afectaciones (9 amenazas, 2 asesinatos y 2 atentados), 18,2 por ciento más que en el anterior año electoral. Destacando un especial aumento en las amenazas (de 350 por ciento) y en los atentados (de 100 por ciento).



Por último, los líderes comunales reunieron el 8,3 por ciento restante de los hechos violentos ocurridos en enero del 2022, específicamente una amenaza y 2 asesinatos, lo que representa una reducción de 133,3 por ciento en comparación con el 2018.

Por esta razón, la MOE alerta de que, de no adoptar las medidas necesarias, “si se sigue con la misma tendencia en los próximos meses, el saldo para el 2022 podría ser devastador”.



MARÍA ISABEL MORENO

POLÍTICA