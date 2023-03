El presidente Gustavo Petro recibió ayer al expresidente Juan Manuel Santos en un desayuno que se prolongó durante más de dos horas en su residencia privada de la Casa de Nariño.

El encuentro se produjo tras el primer contrapunteo entre los dos líderes políticos por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.



Petro había dicho que se deberían hacer unas “transformaciones” al acuerdo que permitió desarmar a esa guerrilla y convertirla en un partido político legal: Comunes. Es una propuesta polémica porque, entre otros factores, el cumplimiento del acuerdo de paz en los términos en los que quedó redactado en 2016 quedó blindado constitucionalmente por tres periodos presidenciales.



Según Petro, al acuerdo se le debían hacer ajustes: “¿Qué no se introdujo? No se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento, sin industrialización. Entonces sí había que hablar del modelo económico. Era un error no hacerlo. Y ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del acuerdo nacional, a mí me parece que tenemos que mirarlo”, dijo hace unos días.



Y agregó el Jefe de Estado: “No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra saber, la palabra universidad, por lo menos en lo que estudiamos nosotros, puedo equivocarme, no está escrita la palabra industrialización. Pareciera que fuera un mundo romántico de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural que ya no somos”.

El acuerdo de paz quedó blindado constitucionalmente por tres periodos presidenciales. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

Santos, por su parte, había mostrado su inquietud por los tiempos de la implementación: “Va demasiado lenta”, dijo el premio Nobel de la Paz.



El exmandatario señaló hace unos días en Caracol que en los siete meses de gobierno la implementación ha sido lenta, y que en caso de ponerle el acelerador se resolverían “muchísimos de los problemas que tiene el país”.



Incluso comparó la gestión de Petro con la del expresidente Iván Duque: “Eso se lo dijimos al expresidente Duque, pero, como sucedió con tantas cosas, le entró por un oído y le salió por el otro. Eso se lo dijimos al presidente Petro desde la campaña y el Presidente se comprometió con el país a implementar el proceso de paz con las Farc”.

Se vienen presentando amenazas contra 200 familias de firmantes de la paz en el ETCR de Mesetas. Foto: Comunidad Mariana Páez

“Esperamos —dijo Santos—, que este gobierno convierta en realidad su voluntad política que tanto ha expresado con respecto a la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Para bien del país y para bien del Gobierno porque, como también se ha dicho, sin la implementación del acuerdo de paz con las Farc, cualquier intento de paz con otros grupos queda muy difícil”.



Por eso, la reunión de ayer causó enorme expectativa. Según una fuente de la Casa de Nariño, el encuentro, que tuvo carácter de privado, fue cordial. Solo hubo dos testigos de excepción: el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la jefe de gabinete, Laura Sarabia.



Petro y Santos explicaron en detalle sus puntos de vista y al final de la charla subrayaron la necesidad de “fortalecer el Acuerdo”, acelerando su implementación. Temas como la seguridad de los excombatientes de las Farc que están siendo perseguidos por las disidencias y la situación de seguridad en las regiones estuvieron en la agenda.

Reunión con Comunes

Ayer también se adelantó un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y los miembros del Partido Comunes, entre ellos Rodrigo Londoño, su presidente, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada. Allí se habló sobre las preocupaciones de los excombatientes con respecto a la implementación de los acuerdos y acerca de la seguridad para los firmantes en las regiones.



“Salimos satisfechos de la reunión, notamos su receptividad frente a las prioridades y preocupaciones que expusimos con franqueza. Le dijimos que el partido Comunes está en disposición de acompañar las reformas sociales y el proyecto de la ‘paz total’”, dijo Londoño a su salida de la reunión.

Hay que recordar que el presidente de Comunes venía solicitando desde hace varios días una reunión con el Presidente tras los hechos de violencia y las amenazas contra 200 familias de firmantes de la paz que se vienen presentando en el ETCR de Mesetas, en el Meta. Allí, según las denuncias de Londoño, de la comunidad que habita la zona y del gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, las disidencias han empezado a tomar control de la región.

Gustavo Petro reunido con los miembros del Partido Comunes. Foto: Presidencia de la República

Durante el encuentro también se habló de las “transformaciones” que propuso el jefe de Estado para el acuerdo final.



“Les planteamos que todo lo que sea para superar las falencias del acuerdo, estamos con ellos. Lo que no puede pasar es que lleguen cambios regresivos para el acuerdo de paz”, señaló Pastor Alape, delegado de Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) en conversación con EL TIEMPO. La ‘paz total’ fue otro de los temas centrales durante la conversación. Para Alape y los demás miembros del partido Comunes, es fundamental que se cumpla lo acordado en La Habana para que se logre el propósito del Presidente. “

REDACCIÓN POLÍTICA

