La novela sobre la elección del nuevo contralor general tendrá un nuevo capítulo en la tarde este jueves, en el Congreso.



Está previsto que sobre las 2 de la tarde, la comisión accidental designada tanto por el Senado como por la Cámara escuche a los 17 aspirantes al cargo que todavía quedan del listado inicial de 20. Los van a entrevistar.



Pero al margen de esto, cuatro partidos, de los denominados tradicionales, ya definieron a quién van a acompañar en la elección.



Los sectores mayoritarios de los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservador y ‘la U’ oficializaron su respaldo a la aspirante María Fernanda Rangel. Quieren que sea ella quien dirija el máximo órgano de control fiscal.



Argumentan que ella “tiene todas las cualidades éticas y morales” y dicen que es “una persona plenamente capacitada para velar por el cuidado de los recursos públicos y su adecuada ejecución”.



Pero esos partidos no son los únicos en respaldarla. Los integrantes de las denominadas 16 curules de paz anunciaron ayer a través de un comunicado que “luego de estudiar y revisar” las hojas de vida de los aspirantes al cargo de contralor general van apoyar a Rangel, la jefa de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría.

La @BancadaPaz 🕊 adopta una decisión sobre la elección de la persona que dirigirá la @CGR_Colombia.

El Pacto Histórico hasta el momento no ha oficializado candidato. Van a esperar a escuchar hoy a los 17 aspirantes.



Mientras tanto, el Centro Democrático anunció anoche que luego de un riguroso estudio y análisis jurídico, encuentra que, “hasta el momento, no hay motivos para confeccionar una nueva lista ya que la actual goza de presunción de legalidad mientras no haya una decisión judicial que indique lo contrario”.



“El Centro Democrático, respetuoso de la institucionalidad y la Ley, informa que, por las razones anteriormente expuestas, se toma la decisión de que sus congresistas Enrique Cabrales, Honorio Henríquez y Carlos Edward Osorio renuncian a formar parte de la Comisión”, señaló el partido.

La polémica



Mientras tanto, se mantiene la discusión sobre si es o no legal la decisión que tomaron el presidente del Senado, Roy Barreras, y el de la Cámara, David Racero, en el sentido de crear una nueva comisión accidental para seleccionar a los finalistas en la aspiración a este cargo.



Lo dispuesto es que de los 17 que quedan en este momento se escojan, tras la entrevista de esta tarde, los 10 mejores puntajes ponderados, para que de ellos el Congreso en pleno termine eligiendo al contralor por votación.



Hay que recordar que la Universidad Industrial de Santander en su momento entregó los nombres de los 20 candidatos que en su opinión cumplían con las mejores condiciones para llegar al ente de control.



Tras esto, la comisión accidental designada inicialmente definió un listado de 10 para que fueran sometidos al escrutinio del Congreso en pleno, pero el fallo de un magistrado del Tribunal de Cundinamarca echó para atrás esto y determinó quiénes eran los 10 que deberían quedar, al considerar que se violó la ley de cuotas. Y ordenó incluir a cinco de las mujeres.

Se deberá reelegir los posibles candidatos a Contralor en el gobierno de Petro Foto: Twitter @CGR_Colombia

Pero como hubo cambio del Congreso el pasado 20 de julio, y algunos de los miembros de la comisión accidental que había tomado la primera decisión ya no están en el Legislativo, tanto Barreras como Racero determinaron que era necesario definir una nueva comisión.



Y este punto es el que ha generado la controversia pues hay quienes dicen que esto es ilegal y que en últimas la idea sería modificar esa lista de los 10 que inicialmente fueron elegidos.



Por eso, incluso el senador Carlos Abraham Jiménez esta semana apeló la decisión de designar esa comisión accidental. Sin embargo, la plenaria hasta la tarde de ayer no había resuelto la petición del congresista. Por eso está previsto que las entrevistas se realizan esta tarde.

Las suspicacias



Parte de la suspicacia radica en que entre los 17 está Julio César Cárdenas, que no está en el grupo de los 10, pero de quien se dice que tiene muchos amigos en el Pacto Histórico. Y solo hay 17 en la medida en que dos de ellos renunciaron y un tercero fue excluido por la decisión judicial.



Pero los candidatos no son los únicos que han renunciado, también lo hicieron varios de los congresistas que hacían parte de la comisión accidental. Ahora tendrán que reconformarla.



Lo cierto es que lo que se avecina es una puja muy fuerte porque hay quienes aseguran que María Fernanda Rangel es muy cercana al actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, pero que también es cercana al liberalismo e incluso a Cambio Radical.



A lo anterior se agrega que tras la renuncia de Karol González a su aspiración, únicamente quedarán cuatro mujeres para integrar el listado final. Eso, en principio, significa que la señora Rangel estará entre las finalistas. Ahora bien, la gran duda es quiénes serán los 10 que lleguen a la plenaria del Congreso y si Cárdenas estará.

Todos los partidos y congresistas tienen derecho democrático y legítimo de expresar sus afinidades Sinembargo el prematuro e innecesario anuncio se debe al infundado temor q me han expresado de q la Comisión Accidental mañana tenga el propósito de EXCLUIR O INCLUIR a alguien.

La respuesta de María F. Rangel a Ariel Ávila

El senador Ariel Ávila, aseguró ayer que la candidata Rangel tiene conflicto de interés, es una persona ineficiente y con muchos cuestionamientos y no ha cumplido con el objetivo de vigilar los recursos públicos.



Ante esto, la funcionaria le respondió: “(Esos señalamientos) solo pretenden enlodar mi buen nombre y reputación, manipulando la información con el fin de generar un manto de duda sobre mis capacidades, profesionalismo y actuaciones”.



Agregó que las afirmaciones realizadas por el senador y por otras personas en redes sociales “son tendenciosas y malintencionadas, y tienen el claro propósito de perjudicar mi candidatura a esta aspiración legítima”.



Para ella, los señalamientos del senador no tienen fundamento. Rangel dijo que como directora de la Diari ha cumplido de manera responsable con las funciones asignadas a su cargo.



Y en ese sentido, entre otros puntos, destacó que desde su despacho se han levantado más de 300 alertas en proyectos que se encuentran en ejecución del Ocad Paz, evidenciando riegos no solo en la ejecución atrasada de estos, sino además en los giros que se han realizado durante la suspensión de los mismos.

