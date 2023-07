Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de designar a Salvatore Mancuso como gestor de paz, han vuelto a resurgir las dudas sobre las diferencias que existen entre este papel y otros dos roles que han sonado en la política de 'paz total' del Gobierno: los voceros y los facilitadores. Le contamos qué los hace distintos entre sí.



La Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado en el cuál explica el marco jurídico de estos roles, quiénes pueden ocuparlos y sus funciones.

Gestores de paz

¿Quiénes pueden serlo?

Se restringe a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) y la puede hacer únicamente el presidente de la República.

¿Qué pueden hacer?

La labor de los gestores de paz es contribuir a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogos con su respectivo GAOML.



En otras palabras, los gestores de paz pueden actuar de intermediarios entre organizaciones criminales y el Gobierno Nacional con el propósito de lograr la desmovilización de personas que hagan parte de estas estructuras e, incluso, el sometimiento de los grupos.



Efectos jurídicos

Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por medio de esta figura se podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o ex miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.



"Sin embargo, la designación no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y los gestores tendrán que responder a las autoridades competentes en caso de ser requeridos. La designación no se trata de una amnistía o un indulto".



Cabe resaltar que el Estado no puede asignar salarios a los gestores de paz, ni generar contratos laborales.



La semana pasada Salvatore Mancuso fue designado como gestor de paz. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz / JEP

Facilitadores

¿Quiénes pueden serlo?

Cualquier persona.

Función

Verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO).

Efectos jurídicos

La designación de un facilitador de paz no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y los facilitadores tendrán que responder a las autoridades competentes en caso de ser requeridos. La designación, al igual que los gestores, no se trata de una amnistía o un indulto.



Voceros

¿Quiénes pueden serlo?

Integrantes de organizaciones sociales y/o humanitarias que han manifestado a través de sus apoderados la voluntad de ejercer este rol, y que están siendo investigados y no han sido condenados en sus respectivos procesos.



Es decir, aquí se evalúan casos de personas privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, para recomendarlos al presidente de la República, quien es el único con potestad de designarlos.

Danilo Rueda y jóvenes de la Primera Línea. Foto: EFE-EL TIEMPO

¿Cuál es su papel?

Contribuir a desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la Paz Total.



Deben, además, comenzar una ruta de acompañamiento que incluye recibir atención psicosocial, rendir informes mensuales ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y certificar la realización de un diplomado virtual con la Universidad del Valle en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos.

Efectos jurídicos

"Los voceros de paz podrán trabajar o estudiar si así lo desean. Sin embargo, la

designación no es un indulto ni suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y tendrán que responder a las autoridades competentes en caso de ser

requeridos".

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA