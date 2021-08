Cita de Uribe con Comisión de la Verdad genera críticas y apoyos

El expresidente Álvaro Uribe sostuvo este lunes festivo una comparecencia no formal ante la Comisión de la Verdad.



Uribe publicó un documento base de 61 puntos que arrancaba con la declaración de que personalmente no confería legitimidad alguna al Acuerdo de La Habana, y por derecha, tampoco a la Comisión.



(Lea también: 'Colombia va a necesitar una amnistía general': Álvaro Uribe)

Pero también reconoció de entrada a su interlocutor, el padre de Roux, como una persona con la que estaba dispuesto a hablar con franqueza sobre el conflicto armado en Colombia y sobre los diferentes señalamientos que ha enfrentado desde los 90: defensa de las Convivir (muchas de las cuales terminaron siendo fachadas de los 'paras'); falsos positivos en su gobierno, y supuesta afinidad con los grupos paramilitares.



Tras la declaración del expresidente, el senador Gustavo Petro le pidió a Uribe que “respete a los soldados de Colombia".



El senador Iván Cepeda, otro claro contradictor del expresidente aseguró: “Lo dicho. Uribe: ni una sola verdad, innumerables mentiras, ninguna solicitud de perdón. Solo arrogantes justificaciones de la perpetración de los crímenes, agravios a las víctimas (como, por ejemplo, la calumniosa acusación contra

@fecode) y a la JEP”.



Mientras tanto, el analista León Valencia señaló el expresidente Uribe ayer “descargó la responsabilidad en Santos y en los militares implicados a los que llamó asesinos, pero Santos y esos militares están en la Comisión de la Verdad o en la JEP dirigiendo su dedo acusador hacia él”.



Le puede interesar: Las lecciones de la cita no oficial de Uribe con la Comisión de la Verdad

"Invito a los sectores de izquierda para que escuchen todo, todo ese programa de verdad para que identifiquen en su sabiduría si Álvaro Uribe dijo verdad o no". FACEBOOK

TWITTER

Para la senadora uribista María Fernanda Cabal, la ‘guerra de las narrativas' quedó expuesta en la entrevista del cura De Roux y la comisionada Lucia González -que ya salió a victimizarse- al presidente Uribe. "Los profetas de la comisión de la verdad se creen con superioridad moral. Agradezcan a Uribe que aún tenemos patria", dijo.

​

"La ciudadanìa debería escuchar mejor lo que dijo el expresidente Uribe a la Comisión de la Verdad, cómo se comprometió con las víctimas, cómo dijo la verdad para que haya justicia y reparación en Colombia, cómo esa verdad no va a generar más repeticiones", dijo el representante uribista Edward Rodríguez.



El congresista invitó a los sectores de izquierda "para que escuchen todo, todo ese programa de verdad para que identifiquen en su sabiduría si Álvaro Uribe dijo verdad o no".



La congresista uribista Margarita Restrepo destacó la "contundente" respuesta del presidente Uribe. "Yo no reconozco las instituciones que surgieron de La Habana. Y no las reconozco y tengo que repetirlo por muchas cosas, una de ellas el plebiscito" #UribeConLaVerdad", destacó.



Por su parte Sergio Fajardo, aspirante presidencial de la Coalición de la Esperanza, propuso "reconocer la autoridad moral del padre Francisco De Roux, dejar a un lado los sesgos personales, confiar en su criterio y el de la Comisión de la Verdad". Agregó que la construcción de la paz necesita sabiduría para explorar caminos.



Le puede interesar: Falsos positivos y Convivir, temas claves de la cita Uribe-de Roux hoy